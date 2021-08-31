柔道／奧運奪銀漲粉44萬 楊勇緯盼更多人認識這項運動

台灣柔道「男神」楊勇緯在今年2020東京奧運勇奪銀牌，他透露社群軟體粉絲從出發前的7000多人，暴漲至目前的45萬人，他笑說，希望能讓更多人了解柔道的魅力。

外型陽光帥氣的楊勇緯，今年在東京奧運開幕後隔天就一舉奪銀，超高顏值讓他瞬間擄獲不少女性粉絲的心，就連日本有不少粉絲注意到這個來自台灣的帥氣運動員，讓他的IG粉絲人數暴增，增添了不少「楊太太」。

奧運結束後，楊勇緯行程滿檔，今天他與「舉重女神」郭婞淳與拳擊女將陳念琴等人合體，參加品牌贊助商活動，他透露，自己蠻喜歡參與時尚與雜誌的拍攝，「每換一套衣服，就好像換了一種心情」。

楊勇緯奧運後人氣直線上升，IG粉絲人數暴增，就連郭婞淳也很羨慕，她開玩笑地說，經營IG這麼久，奧運前粉絲人數才6萬，還有不少是外國的運動員，奧運結束後雖增長至36萬，仍不如身旁的楊勇緯，問她會不會吃味，她搞笑地說：「稍微喔。」

突然多了一群「楊太太」，楊勇緯笑說：「心理很開心。」他並強調，希望大家可以透過他，來了解柔道這項運動，他覺得非常好，「因為柔道是一項非常有魅力的運動」。

粉絲人數越多，代表受關注程度越大，對此楊勇緯則強調，他知道一旦回到訓練和比賽場，就得做切割，他也透露，很多人給他鼓勵，他都有看到，也不忘謝謝大家的支持，希望未來有更多人一起認識柔道。

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