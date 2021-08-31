快訊

解剖7例接種後死因出爐！打高端者驗出主動脈剝離、心梗塞

太會賺！大陸「航海王」 上半年獲利暴增31倍

柔道／奧運奪銀漲粉44萬 楊勇緯盼更多人認識這項運動

中央社 / 台北31日電
楊勇緯（右一）見證母校接受運動發展基金捐贈。記者侯永全／攝影
楊勇緯（右一）見證母校接受運動發展基金捐贈。記者侯永全／攝影

台灣柔道「男神」楊勇緯在今年2020東京奧運勇奪銀牌，他透露社群軟體粉絲從出發前的7000多人，暴漲至目前的45萬人，他笑說，希望能讓更多人了解柔道的魅力。

外型陽光帥氣的楊勇緯，今年在東京奧運開幕後隔天就一舉奪銀，超高顏值讓他瞬間擄獲不少女性粉絲的心，就連日本有不少粉絲注意到這個來自台灣的帥氣運動員，讓他的IG粉絲人數暴增，增添了不少「楊太太」。

奧運結束後，楊勇緯行程滿檔，今天他與「舉重女神」郭婞淳與拳擊女將陳念琴等人合體，參加品牌贊助商活動，他透露，自己蠻喜歡參與時尚與雜誌的拍攝，「每換一套衣服，就好像換了一種心情」。

楊勇緯奧運後人氣直線上升，IG粉絲人數暴增，就連郭婞淳也很羨慕，她開玩笑地說，經營IG這麼久，奧運前粉絲人數才6萬，還有不少是外國的運動員，奧運結束後雖增長至36萬，仍不如身旁的楊勇緯，問她會不會吃味，她搞笑地說：「稍微喔。」

突然多了一群「楊太太」，楊勇緯笑說：「心理很開心。」他並強調，希望大家可以透過他，來了解柔道這項運動，他覺得非常好，「因為柔道是一項非常有魅力的運動」。

粉絲人數越多，代表受關注程度越大，對此楊勇緯則強調，他知道一旦回到訓練和比賽場，就得做切割，他也透露，很多人給他鼓勵，他都有看到，也不忘謝謝大家的支持，希望未來有更多人一起認識柔道。

東奧中華隊 2020東京奧運

延伸閱讀

影／郭婞淳出席活動 期許不斷挑戰與超越自己

舉重女神、柔道男神攜手拳擊女王 捐基層1百萬元

中職／楊勇緯帥進新莊球場 自曝與大谷翔平有共通點

圖輯／東奧運柔道銀牌楊勇緯富邦主場開球

相關新聞

舉重／東奧最難忘時刻 郭婞淳愛燦笑的自己

東京奧運完成金牌夢想，「舉重女神」郭婞淳今天重新回顧月初的榮耀時刻，她透露最難忘的畫面就是挺舉第3次試舉挑戰世界紀錄，還...

羽球／隔離期間晚睡晚起 戴資穎：有種報復心態

合作金庫銀行今天舉辦「台灣之光 合庫榮耀」記者會，包括世界羽球球后戴資穎、一哥周天成、王子維，桌球莊智淵、林昀儒、鄭怡靜...

羽球／9月底展開9連戰長征 周天成就怕沒比賽可打

我國羽球一哥周天成在今年東京奧運於男單8強止步，追平個人最佳成績後，回國隔離完隨即恢復練球，今天出席合庫「台灣之光 合庫...

拳擊／盼東奧熱潮延續 陳念琴：大家很快就會遺忘我們

中華代表團在東京奧運帶回破紀錄的2金4銀6銅成績，不過拳擊「女王」陳念琴直率說「大家很快就會把我們遺忘了」，盼包括明天進...

柔道／奧運奪銀漲粉44萬 楊勇緯盼更多人認識這項運動

台灣柔道「男神」楊勇緯在今年2020東京奧運勇奪銀牌，他透露社群軟體粉絲從出發前的7000多人，暴漲至目前的45萬人，他...

台灣東奧英雄凱旋派對將登場 總統府周邊交通管制

總統蔡英文明天下午將在總統府接見2020東京奧運代表團，並舉辦台灣英雄凱旋派對。台北市警方為維護相關活動秩序，規劃總統府...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。