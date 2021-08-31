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台灣東奧英雄凱旋派對將登場 總統府周邊交通管制

中央社 / 台北31日電
總統府將舉辦「 Our Heroes！台灣英雄凱旋派對」活動。 圖／取自臉書專頁「總統府發言人」
總統府將舉辦「 Our Heroes！台灣英雄凱旋派對」活動。 圖／取自臉書專頁「總統府發言人」

總統蔡英文明天下午將在總統府接見2020東京奧運代表團，並舉辦台灣英雄凱旋派對。台北市警方為維護相關活動秩序，規劃總統府周邊道路今、明兩天下午將交通管制。

蔡總統預計9月1日下午3時至5時在總統府接見2020東京奧運代表團146人，以「Our Heroes！台灣英雄 凱旋派對」為構想，並規劃星光大道、三軍儀隊「劍門」向英雄獻上感謝。

台北市警察局中正第一分局也發布新聞稿表示，為配合總統府及中華文化總會今、明兩天於總統府前凱達格蘭大道、重慶南路1段及南、北廣場舉辦「OurHeroes！台灣英雄 凱旋派對」活動，已規劃兩階段交通疏導管制措施。

首先，「彩排」活動期間，自今天下午2時45分至5時止，針對重慶南路1段（衡陽路至貴陽街1段）、凱達格蘭大道（公園路至重慶南路1段）、懷寧街（衡陽路至貴陽街1段）、寶慶路（博愛路至懷寧街）進行交通管制。

其次，「正式」活動期間，將從9月1日下午2時至5時30分止，針對重慶南路1段（衡陽路至愛國西路）、凱達格蘭大道（公園路至重慶南路1段）、懷寧街（衡陽路至貴陽街1段）、貴陽街1段（博愛路至公園路）、寶慶路（博愛路至懷寧街）交管。

中正一分局表示，這次活動交通管制措施，管制時間內行經相關路段的各路線公車，台北市公運處將協調公車業者配合改道行駛；另為減少管制區周邊道路於下班（課）尖峰時間車流量交通衝擊，請駕駛人務必提前改道行駛並避開管制區。

東奧中華隊 2020東京奧運

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