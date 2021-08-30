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林昀儒回母校 與幼兒園學弟妹切磋球技

中央社 / 宜蘭縣30日電
東京奧運奪下桌球混合雙打銅牌的桌球好手林昀儒（中）30日回到母校宜蘭國小，並贈送球拍給幼兒園學弟妹小選手楊采頤（左）、賴柏勳（右）。 中央社
東京奧運奪下桌球混合雙打銅牌的桌球好手林昀儒（中）30日回到母校宜蘭國小，並贈送球拍給幼兒園學弟妹小選手楊采頤（左）、賴柏勳（右）。 中央社

東京奧運桌球混合雙打銅牌得主林昀儒今天到母校宜蘭國小，與附設幼兒園學弟妹切磋球技，被問到2024巴黎奧運是否有信心奪得金牌，他還是謙虛話不多，僅說「沒想這麼多」。

林昀儒上午在父親林學宜陪同下，回到母校宜蘭國小，宜蘭縣長林姿妙、約60名宜蘭國小與附設幼兒園桌球社團小選手在校門歡迎，燃放鞭炮歡迎榮譽校友，場面熱鬧。

林姿妙除頒發新台幣60萬元獎勵金給林昀儒，還贈送電鍋，希望林昀儒母親陳貴玲之後陪林昀儒四處出國比賽時能用得上，為林昀儒料理家鄉味美食；校方也贈送林昀儒一幅題有「博觀而約取，厚積而薄發」的墨寶，鼓勵林昀儒再接再厲，奪取更多好成績。

林昀儒受訪時說，今天回到母校，會回想起過去在校練球的回憶，看到學弟妹很開心。最近他還是每天維持訓練，把訓練當最重要的目標；至於3年後的巴黎奧運是否有信心奪金，沒想這麼多。

歡迎式最後，林昀儒與年僅5歲的楊采頤、賴柏勳幼兒園學弟妹小選手，切磋球技；賽後林昀儒也贈送桌球拍給這2名小選手，鼓勵後進。

林姿妙說，林昀儒是「宜蘭之光」、「台灣之光」，未來縣府會繼續積極栽培優秀的運動選手，支持體育發展。

林學宜表示，感謝林姿妙和所有宜蘭鄉親在東奧賽事期間隔海為林昀儒加油打氣，也決定今天獲得的60萬元全數回饋給宜蘭基層與弱勢單位。

宜蘭國小8歲小選手趙晨亘說，他對桌球很有興趣，已學習1年多，對林昀儒很崇拜，希望以後可以跟林昀儒一樣，參加奧運桌球比賽，為國爭光。

東京奧運奪下桌球混合雙打銅牌的桌球好手林昀儒（前左）30日回到母校宜蘭國小，與附設幼兒園學弟妹切磋球技。 中央社
東京奧運奪下桌球混合雙打銅牌的桌球好手林昀儒（前左）30日回到母校宜蘭國小，與附設幼兒園學弟妹切磋球技。 中央社

東奧中華隊 2020東京奧運

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