林昀儒回母校 與幼兒園學弟妹切磋球技
東京奧運桌球混合雙打銅牌得主林昀儒今天到母校宜蘭國小，與附設幼兒園學弟妹切磋球技，被問到2024巴黎奧運是否有信心奪得金牌，他還是謙虛話不多，僅說「沒想這麼多」。
林昀儒上午在父親林學宜陪同下，回到母校宜蘭國小，宜蘭縣長林姿妙、約60名宜蘭國小與附設幼兒園桌球社團小選手在校門歡迎，燃放鞭炮歡迎榮譽校友，場面熱鬧。
林姿妙除頒發新台幣60萬元獎勵金給林昀儒，還贈送電鍋，希望林昀儒母親陳貴玲之後陪林昀儒四處出國比賽時能用得上，為林昀儒料理家鄉味美食；校方也贈送林昀儒一幅題有「博觀而約取，厚積而薄發」的墨寶，鼓勵林昀儒再接再厲，奪取更多好成績。
林昀儒受訪時說，今天回到母校，會回想起過去在校練球的回憶，看到學弟妹很開心。最近他還是每天維持訓練，把訓練當最重要的目標；至於3年後的巴黎奧運是否有信心奪金，沒想這麼多。
歡迎式最後，林昀儒與年僅5歲的楊采頤、賴柏勳幼兒園學弟妹小選手，切磋球技；賽後林昀儒也贈送桌球拍給這2名小選手，鼓勵後進。
林姿妙說，林昀儒是「宜蘭之光」、「台灣之光」，未來縣府會繼續積極栽培優秀的運動選手，支持體育發展。
林學宜表示，感謝林姿妙和所有宜蘭鄉親在東奧賽事期間隔海為林昀儒加油打氣，也決定今天獲得的60萬元全數回饋給宜蘭基層與弱勢單位。
宜蘭國小8歲小選手趙晨亘說，他對桌球很有興趣，已學習1年多，對林昀儒很崇拜，希望以後可以跟林昀儒一樣，參加奧運桌球比賽，為國爭光。
▪ 無關勝敗金銀銅 東奧場上的真情時刻
▪ 驍勇中華隊 東奧奪牌戰將們的背後故事
▪ 累積12面！台灣體壇光榮的一年 「最強中華隊」東奧獎牌榜
▪ 獎金榜／中華隊好棒！28位選手拿走1.68億國光獎金
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言