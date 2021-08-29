羽球／奧運金牌得主「麟洋」返金 行程滿檔直呼金門超熱情

金門之光、奧運金牌得主李洋與搭檔王齊麟今天返回金門，一整天的行程滿檔，有遊行、記者會、羽球選手見面會，讓兩人累到下午趕緊抽空休息一下，但在金湖體育館與小選手對戰時，兩人還是發揮超水準，讓現場觀戰的小球迷們都超崇拜。

李洋與王齊麟今天帶著父母、女友等將近14位的親友團返回金門，所到之處都受到英雄式的歡迎，甚至連在場維持秩序的警察，都是大陣仗，讓不少民眾誤以為又有大官來金門。

「麟洋」一行在上午10時許登上吉普車前往繞行金城及金寧市區，天氣炎熱，但金門民眾都超級熱情，沿途民眾揮手、搖旗、放鞭炮，途徑各校之教師和學生也都熱情歡迎，一同迎接奧運金牌選手，不少人都大喊「李洋我愛你！王齊麟好帥！」。

完成遊行後，兩人到雙鯉古地關帝廟進行還願的祭祀，現場金寧鄉長楊忠俊也贈送訂製的陶瓷紀念酒給李洋和王齊麟；楊忠俊也說，李洋的老家古寧頭在金寧鄉，這次鄉公所特別與古寧頭李氏宗親會合作，製作麟洋配手搖旗及「金牌點超in口罩」，喜迎百年來金門奧運金牌光榮返鄉。

之後李洋到古寧頭李氏家廟祭祖，李洋依循傳統古禮，祭拜李氏先人，稍後宗李氏親會和古寧頭社區發展協會等也分贈禮物。

下午4點30分又到金門綜合體育館羽球館參加羽球選手見面會，跟各校的羽球選手相見歡，現場小球員提問踴躍，包括「兩位訓練過程中有不愉快時如何解決？」、「成名後的轉變？」等，現場也安排去年度小女組單打冠軍余祖葳和女子單打亞軍董瑀臻搭檔、國男組雙打冠軍周益兆和雙打亞軍邱紀廷搭檔、去年高中男子組雙打冠軍董顥、雙打亞軍張鈺邦搭檔，可以跟奧運冠軍交戰，小選手都十分開心。 「麟洋」一行登上吉普車繞行金寧地區，沿途民眾揮手、搖旗、放鞭炮，一同迎接奧運金牌選手。記者蔡家蓁／攝影 金門之光、奧運金牌得主李洋與搭檔王齊麟返回金門，雙鯉古地關帝廟送上特別訂製的金門高粱酒。記者蔡家蓁／攝影 金門之光、奧運金牌得主李洋與搭檔王齊麟今天返回金門，李洋參加完祭祖後，與李氏宗親合影。記者蔡家蓁／攝影 金門之光、奧運金牌得主李洋與搭檔王齊麟今天返回金門，金寧鄉長楊忠俊送上特別訂製的金門高粱酒。記者蔡家蓁／攝影 金門之光、奧運金牌得主李洋到古寧頭李氏家廟祭祖，李洋依循傳統古禮，祭拜李氏先人。記者蔡家蓁／攝影 「麟洋」參加羽球選手見面會，跟各校的羽球選手交戰，並合影。記者蔡家蓁／攝影

商品推薦