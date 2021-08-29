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羽球／偕王齊麟回鄉 李洋：有機會定長住金門幫優秀選手

中央社 / 金門縣29日電
為金門奪得首面奧運金牌的李洋（前右）29日返回家鄉金門，縣長楊鎮浯（前左）致贈李洋奪金獎勵金新台幣235萬元。中央社
為金門奪得首面奧運金牌的李洋（前右）29日返回家鄉金門，縣長楊鎮浯（前左）致贈李洋奪金獎勵金新台幣235萬元。中央社

為金門奪得首面奧運金牌的李洋今天返回家鄉金門，搭檔王齊麟同行。兩人都感受到金門人的熱情，李洋更說，如果未來有機會，一定會回金門長住，幫助本地優秀選手有更好發展。

在金門縣政府下午為李洋和王齊麟舉行的直播記者會中，縣長楊鎮浯致贈李洋奪金獎勵金新台幣235萬元；李洋並與王齊麟秀出東京奧運金牌，同時贈送紀念球拍給楊鎮浯。

李洋表示，感謝縣府和金門縣體育會致力發展羽球運動，他願意幫助更多優秀的本地選手有更好的發展；他並提到，父親常說「金門人要落葉歸根」，未來如果有機會，一定會長住家鄉，幫助更多優秀的選手。

王齊麟去年10月與李洋聯袂來金，指導本地羽球小選手。王齊麟說，很榮幸再次來金門，與鄉親分享奧運金牌榮耀，而不管是這次或去年，他都感受到金門人的熱情與好吃的食物；他說，金門是個令人心曠神怡、很讓人享受的地方。

縣府教育處指出，依據金門縣「體育績優獎勵實施要點」及「績優運動選手訓練補助金發給要點」，李洋獲奧運金牌可獲頒獎勵金225萬、國手獎金10萬元；另外訓練補助金240萬將分4年發給。

在鄉親引頸期盼下，麟洋配7月31日在東京奧運勇奪羽球男雙金牌後，終於在今天來到金門。兩人上午搭乘華信班機在9時26分抵達金門尚義機場，古寧頭李氏宗親會理事長李增財、縣長楊鎮浯率教育處官員接機。華信以放大班機搭載，同機旅客得知與這兩名「台灣之光」同機，也深感與有榮焉。

為了高規格迎接金門首金的到來，教育處特別安排吉普車車隊繞行金寧鄉和金城鎮市區，讓麟洋接受民眾英雄式歡迎。車隊由李洋父親出身的精忠衛隊袍澤組成重機隊擔任前導，聲勢浩大。

車隊從機場出發後，經桃園路、伯玉路、民生路等，到達雙鯉古地關帝廟和李氏家廟，麟洋在關帝廟祭拜後，步行到李氏家廟，隨後由李洋與父母在家廟裡祭祖。麟洋所到之處，民眾夾道歡迎，鞭砲聲震天價響，還有人高喊「李洋、王齊麟，我愛你！」鄉親形容，好久沒看到這麼大陣仗了，熱血場面不輸迎城隍。

迎接金門首金，金寧鄉公所特別訂製了兩罐各5公升的紀念酒，分贈李洋和王齊麟；古寧頭李氏宗親會和古寧頭社區發展協會等也分贈禮物，麟洋兩人滿載而歸。

東奧中華隊 2020東京奧運

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