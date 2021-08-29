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羽球／李洋回鄉王齊麟同行 金門喜迎奧運首金

中央社 / 金門縣29日電
王齊麟和李洋（右）上午一起搭機前往金門參加金酒公司舉行的活動。聯合報系記者邱德祥／攝影
王齊麟和李洋（右）上午一起搭機前往金門參加金酒公司舉行的活動。聯合報系記者邱德祥／攝影

為金門奪得奧運首面金牌的李洋回鄉了，他和搭檔王齊麟上午搭乘華信班機，於9時26分抵達金門尚義機場，受到金門民眾英雄式歡迎。

李洋和王齊麟到達機場後，搭乘縣府吉普車繞行金城及金寧市區，沿路民眾頂著高溫，在街道兩旁歡迎，見證這歷史性的一刻。鄉親說，除了迎城隍，金門街頭好久不見這麼熱血的場面了。

麟洋配遊街隊伍從尚義機場出發後，左轉桃園路、伯玉路，繞行金城鎮東門圓環後，轉入民族路，直行市場東門，再右轉民權路到縣立體育場前，再從光前路進入浯島城隍廟；之後轉民生路，經過縣政府後轉民權路、林湖路，經榜林圓環，轉入林堡路，途經金鼎國小、金寧中小學等，來到和平紀念公園、古寧國小；不久來到雙鯉古地關帝廟祭拜後，來到終點站南山李氏家廟祭祖。

下午2時，縣府為李洋召開歡迎記者會，受限COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，無法廣邀各界與會，但縣府將全程直播，讓鄉親可在線上目睹奧運冠軍風采。記者會結束後，教育處將在金湖綜合體育館羽球館辦理「羽球選手見面會」，讓全縣學校的羽球選手與2名奧運國手小互動。

明天上午，李洋和王齊麟將出席「麟洋配台灣之光陳年金門高粱酒」抽籤活動。

東奧中華隊 2020東京奧運 李洋 王齊麟

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