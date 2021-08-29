為東奧做超過10次PCR檢測 陳怡君拚體育轉播領頭羊

8月5日文姿云奪得空手道女子55公斤級銅牌，愛爾達董事長陳怡君也在現場。場館裡大家屏氣凝神，但她卻忍不住大聲為文姿云加油，瞬間炒熱場館氣氛。沒有觀眾的奧運現場，能有人為台灣選手加油，這是陳怡君人生奇妙的體驗。

今年開場超冷的東京奧運，新媒體業者愛爾達意外締造收視佳績，一手創辦愛爾達的陳怡君堪稱靈魂人物。

在旁人眼中，陳怡君的行事作風「阿莎力」，敢衝敢拚。酷愛賽車的陳怡君曾擔任科技公司總經理，不到30歲就多次創業，豎立強而有力的品牌形象；如今，只要看到國際賽事轉播就會想到愛爾達。

然而，愛爾達一路走來並非一帆風順。看好網路影音商機，陳怡君於2000年創業成立愛爾達，2008年受限於黨政軍條款，中華電信退出愛爾達股東行列，台達電創辦人鄭崇華改以個人名義持股，但鄭崇華對愛爾達的支持絲毫未減，至今愛爾達大小記者會仍可看到鄭崇華親自出席。

陳怡君曾透露，鄭崇華對於企業誠信的堅持和正向經營理念，對她影響很大，在職涯每個階段都把鄭崇華當成效法對象，是創業過程中的「貴人」。愛爾達成立20多年來，已轉播過4屆奧運、3屆亞運、3屆世足賽，陳怡君希望能像台達電一樣，把愛爾打造成體育轉播界的領先者。

回顧2008年愛爾達拿下北京奧運轉播權，也是全世界第一個奧運數位轉播權，讓業界大感意外，因為以往奧運轉播權大部分由無線台共同出資標下，愛爾達異軍突起，猶如小兵立大功，陳怡君扮演關鍵角色。

靠著每3天寫一封信給國際奧林匹克委員會的「土法煉鋼」策略，陳怡君終於敲開洽談大門，但真正挑戰是拿下北京奧運轉播權後的製播，因為比賽訊號要北京傳回台灣，同時間又有許多不同比賽進行，陳怡君只好硬著頭皮聘請大量工讀生，加上愛爾達員工一起處理轉播內容，最後順利播出。

陳怡君把愛爾達當成自己的小孩一樣看待，今年東京奧運受到疫情影響，她仍排除萬難親赴現場視察。陳怡君說，這次前往東京，包含在台灣隔離及在東京檢疫期間，總共接受超過10次核酸檢測（PCR），也通通過關，可說是全台灣最安全的人之一。

實際走訪東奧會場後，陳怡君發現有些可惜之處，例如奧運公園以前氣氛很歡樂，展示奧運相關素材，但是因為疫情而關閉，觀眾無法進入，原本應該有超過100萬的觀眾造訪東奧同歡，如今只剩與民眾隔開的「泡泡」。

在東奧旅途中，陳怡君分享意外小插曲。她在東京機場通關後，正準備等巴士前往飯店，當時在奧運通道的工作人員知道她是台灣人，主動提到已奪牌的台灣選手楊勇緯、郭婞淳，充滿親切感，雖然日本選手也有好表現，但顯然對台灣選手的好感度更高，讓她深深覺得日本人對台灣很友善。

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