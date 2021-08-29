抓盜大隊總動員 陳怡君嗆：安博盒子最不尊重版權

2020東京奧運賽事帶動收視熱潮，不少盜版內容應運而生。新媒體愛爾達內部成立抓盜大隊，與國際奧林匹克委員會合作打擊盜版；愛爾達董事長暨執行長陳怡君說，機上盒安博盒子是最不尊重版權的業者，呼籲民眾應收看正版賽事，推動正向金流。

藝人陳建州日前在社群平台Instagram為台灣選手加油的照片，被眼尖網友發現轉播畫面上出現的跑馬燈，疑似不法業者盜用愛爾達頻道的轉播內容，引發安博盒子侵權爭議。陳建州為此已在臉書道歉表示，未來將更注意個人言行。

部分網友認為，用安博盒子看奧運沒犯法，反嗆愛爾達防護工作沒做好，應該先對盜版採取行動。此番言論氣得愛爾達社群小編怒批，「看盜版沒犯法，是賣你盒子的人犯法，所以支持犯法這樣ok？」、「買OO盒子看轉播就是盜版仔，不要怕人講」。

陳怡君接受中央社專訪指出，愛爾達播出正版賽事，還被小偷「嗆聲」，不只員工生氣，她當然也生氣，這代表使用者付費的觀念有待建立。

陳怡君強調，愛爾達身為東奧台灣區全賽事總代理，必須做好把關，內部設有抓盜大隊，從法務人員到工讀生全都動員抓盜版；這次東奧期間在YouTube、臉書等社群平台上共舉報1000多件，很多愛爾達粉絲也會主動打電話通知哪裡有盜版。國際奧林匹克委員會收到愛爾達通報後，會迅速從社群平台源頭斷絕盜版內容。

她說，安博盒子在各大電商都買得到，不只愛爾達被盜內容，其他業者也被盜遭受損失；奧運是每4年舉辦一次的重大賽事，若被盜版，損失會更慘重，這次愛爾達與國際奧林匹克委員會溝通暢通，可以很快遏止盜版。

事實上，陳怡君發現，多數民眾和其他媒體對於版權概念比以前好很多，其他電視台只要有提醒版權問題，都會立刻改善；只有安博盒子是「最不尊重版權的」。大家以為用安博盒子看奧運沒犯法，卻間接助長這種不正當的轉播。

陳怡君說，「（版權）這件事情我們會一直主張，抓盜大隊一開始就成立了，有問題就拍照存證或錄影，有些很嚴重的要當下處理，有些後續處理，絕不會袖手旁觀。」

陳怡君認為，要遏止盜版，關鍵在於民眾自主尊重版權，既然都要花錢，為何不買正版。政府已經注意到盜版問題，只要民眾沒那麼容易買到盜版機上盒，且政府能常常抽檢，加上愛爾達等業者蒐證求償，慢慢會讓大家覺得看盜版「很low」，是不尊重版權的行為。

她也提醒，收看正版運動賽事可以支持運動選手，如果台灣將來有超過50萬人或100萬人願意用喝一杯咖啡的錢觀賞正版運動賽事，就會產生正向金流。例如運動彩券銷售金額的10%會挹注到國家運動發展基金，就能為國家發掘、培訓及照顧更多運動人才。

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