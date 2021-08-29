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抓盜大隊總動員 陳怡君嗆：安博盒子最不尊重版權

中央社 / 中央社
不少體育粉發現知名藝人黑人等使用安博盒子觀看東京奧運盜版內容，引發各界討論。圖／摘自臉書
不少體育粉發現知名藝人黑人等使用安博盒子觀看東京奧運盜版內容，引發各界討論。圖／摘自臉書

2020東京奧運賽事帶動收視熱潮，不少盜版內容應運而生。新媒體愛爾達內部成立抓盜大隊，與國際奧林匹克委員會合作打擊盜版；愛爾達董事長暨執行長陳怡君說，機上盒安博盒子是最不尊重版權的業者，呼籲民眾應收看正版賽事，推動正向金流。

藝人陳建州日前在社群平台Instagram為台灣選手加油的照片，被眼尖網友發現轉播畫面上出現的跑馬燈，疑似不法業者盜用愛爾達頻道的轉播內容，引發安博盒子侵權爭議。陳建州為此已在臉書道歉表示，未來將更注意個人言行。

部分網友認為，用安博盒子看奧運沒犯法，反嗆愛爾達防護工作沒做好，應該先對盜版採取行動。此番言論氣得愛爾達社群小編怒批，「看盜版沒犯法，是賣你盒子的人犯法，所以支持犯法這樣ok？」、「買OO盒子看轉播就是盜版仔，不要怕人講」。

陳怡君接受中央社專訪指出，愛爾達播出正版賽事，還被小偷「嗆聲」，不只員工生氣，她當然也生氣，這代表使用者付費的觀念有待建立。

陳怡君強調，愛爾達身為東奧台灣區全賽事總代理，必須做好把關，內部設有抓盜大隊，從法務人員到工讀生全都動員抓盜版；這次東奧期間在YouTube、臉書等社群平台上共舉報1000多件，很多愛爾達粉絲也會主動打電話通知哪裡有盜版。國際奧林匹克委員會收到愛爾達通報後，會迅速從社群平台源頭斷絕盜版內容。

她說，安博盒子在各大電商都買得到，不只愛爾達被盜內容，其他業者也被盜遭受損失；奧運是每4年舉辦一次的重大賽事，若被盜版，損失會更慘重，這次愛爾達與國際奧林匹克委員會溝通暢通，可以很快遏止盜版。

事實上，陳怡君發現，多數民眾和其他媒體對於版權概念比以前好很多，其他電視台只要有提醒版權問題，都會立刻改善；只有安博盒子是「最不尊重版權的」。大家以為用安博盒子看奧運沒犯法，卻間接助長這種不正當的轉播。

陳怡君說，「（版權）這件事情我們會一直主張，抓盜大隊一開始就成立了，有問題就拍照存證或錄影，有些很嚴重的要當下處理，有些後續處理，絕不會袖手旁觀。」

陳怡君認為，要遏止盜版，關鍵在於民眾自主尊重版權，既然都要花錢，為何不買正版。政府已經注意到盜版問題，只要民眾沒那麼容易買到盜版機上盒，且政府能常常抽檢，加上愛爾達等業者蒐證求償，慢慢會讓大家覺得看盜版「很low」，是不尊重版權的行為。

她也提醒，收看正版運動賽事可以支持運動選手，如果台灣將來有超過50萬人或100萬人願意用喝一杯咖啡的錢觀賞正版運動賽事，就會產生正向金流。例如運動彩券銷售金額的10%會挹注到國家運動發展基金，就能為國家發掘、培訓及照顧更多運動人才。

東奧中華隊 2020東京奧運

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