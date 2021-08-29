被看壞的劇本天時地利人和 東奧收視拚出逆轉勝

今年東京奧運台灣選手成績輝煌，在疫情籠罩、生活一片死寂中，宛若層層陰霾透出亮光，振奮人心。2021年盛夏的17天，讓轉播總代理愛爾達從里約奧運泥淖爬起，東奧的平均收視率比里約奧運多2倍，成功拚出「逆轉勝」。

2000年創立的愛爾達，網路影音起家，初期資本額只有新台幣1.5億元，雖然是小本經營，但靠著董事長暨執行長陳怡君的幹練作風，接連拿下奧運、世足等國際重大賽事轉播權，儼然成為台灣體育轉播代名詞。

然而，連續拿下4屆奧運轉播權的愛爾達看似風光，也曾走過收視失利低潮，陳怡君接受中央社專訪時，用「悲情的結果」來形容2016年愛爾達在里約奧運慘摔的記憶。

陳怡君說，轉播里約奧運，當時愛爾達跟中華電信都認真操練，可惜天時、地利、人和都沒有，不僅比賽項目沒棒球，巴西跟台灣也有11小時的時差，加上台灣選手表現有限，權利金居高不下，當時願意轉播的台灣媒體很少。

●東奧轉播開場冷颼颼 台灣選手奪牌炒熱收視

陳怡君坦言，奧運轉播不一定每次都被看好，這次東奧轉播甚至「有點冷」，因為2019年底台灣民眾只關心總統大選，之後又碰上疫情攪局，東奧被迫延期一年，甚至到東奧開幕式當天，都還有媒體報導隨時可能停辦，對愛爾達等轉播單位而言真是「情何以堪」。

不過，一切不利因素在「天時」助攻下，讓愛爾達收視拉出長紅。陳怡君說，7月23日東奧開幕式當天，台灣疫情警戒還未降級，東京現場也沒有開放觀眾，看奧運只能透過轉播。當時還有烟花颱風影響，加上天氣炎熱，民眾大部分都待在家看東奧轉播。

從7月24日楊勇緯奪得柔道男子60公斤級銀牌開始，台灣選手連續4天都有奪牌表現，一直到7月27日郭婞淳拿下舉重女子59公斤級金牌，愛爾達收視也跟著一路往上飆。

「奧運就像一部劇，跟好朋友、家人一起追劇，一起分享快樂，台灣選手表現好，就有提振人民士氣的感覺」，陳怡君說，台灣人喜歡蹭熱潮，媒體關注度和點閱率都上升，愛爾達轉播東奧的平均收視率比里約奧運多2倍，遠遠優於原本預估成長30%。

總計愛爾達在臉書、YouTube等社群媒體發布的東奧貼文、精彩花絮、新聞短片等內容創造逾30萬次分享、4億次影片點擊數，新媒體收視共觸及10億人次；付費觀賞的OTT串流影音服務用戶數成長近6倍、瀏覽數達9000萬次，成果豐碩。

●東奧雖是被看壞劇本，但有天時、地利、人和

陳怡君直言，轉播奧運不是單純的商業行為，「不是想要拿就可以拿」，同時間有33個項目的賽事轉播並行，要在17天內密集轉播，如果原本沒有相關訓練或準備，根本拿不到轉播權。17天轉播期間如同「放煙火的時間」，如何回收成本及賺錢，變得越來越難。

每個人都想拿奧運版權，又想把價錢壓低，若談判只想到自己，一旦牽涉到商業評估、能否賺錢，媒合就很難完成。陳怡君發現，大部分人不認為轉播體育賽事容易賺錢，例如里約奧運失利，大家就覺得是「賠錢貨」。

「雖然是看壞的劇本，但是有天時、地利、人和，否則再好的卡司都沒用。」陳怡君坦言，版權策略並非如她當初設想，這種大賽事只能盡人事、聽天命，不一定都能盡如人意。隨著每屆奧運轉播權利金都在漲，回收成本也不容易，財務上只求不要「傷到見骨」就好。

陳怡君發現，這次東奧最不一樣的是OTT新媒體趨勢不可擋，在台灣不只有「一日球迷」，不僅東奧賽事的普及性和娛樂性很高，甚至聽說台灣選手奪牌後，很多小孩想去運動中心報名相關課程，帶起一股全民運動風氣。

●帕運轉播更講究專業 主播特訓調整用語

與東京奧運相隔2週的帕拉林匹克運動會（Paralympic Games）於8月24日至9月5日舉行，台灣將有10位選手出賽，愛爾達也負責轉播。

東京奧運愛爾達6個頻道共轉播800小時，帕運共轉播30小時，時數比較少，每天將播出2到3小時內容，主要包含開閉幕式和每天精華片段，提供新聞式報導。

陳怡君透露，帕運轉播在東奧前就開始評估與籌備，到東奧期間才正式敲定，體育署認為不一定要針對中華隊出賽項目，而是站在推廣好看賽事的角度，用東奧規格製作內容，一方面可以延續東奧熱度，另一方面也更符合尊重平權的世界趨勢。

陳怡君說，帕運轉播需要的專業方式不太一樣，即使是跟東奧同一個項目，在講評時也需要加入不同術語，為此愛爾達主播需要特別上課，用更專業方式轉播帕運，鼓勵民眾看待更多元的賽事。

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