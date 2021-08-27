日台友情！東奧奪金 麟洋配代表贈日本124萬片口罩

5月台灣COVID-19疫情拉警報，日本政府送來124萬劑的AZ疫苗救火，如今日本疫情升溫，台灣口罩工廠也「回禮」捐贈124萬片口罩，並找來奧運羽球金牌組合王齊麟與李洋代言。

王齊麟與李洋在奧運奪金後聲勢大漲，行程幾乎一個接著一個，今天同台代言的戲劇男星謝承均，也和「麟洋配」有私交，有媒體詢問，謝承均是否會推薦兩人在戲劇客串演出，不過兩人強調，現階段還是希望把選手本分做好。

擁有一副好歌喉的王齊麟，私下超愛唱歌，不過一談到羽球，馬上又正經八百，他表示預計9月中就會重新投入訓練，預計10月將代表台灣出戰丹麥舉辦的湯姆斯盃，接著再轉戰丹麥公開賽，也預計參加年終總決賽與世界羽球錦標賽。

頂著奧運金牌的光環，接下來「麟洋配」將成為各國好手眼中的頭號大敵，李洋強調，他們依舊會把姿態放低，「在我印象中，沒有任何一個拿過奧運金牌的選手不會輸球」。

東京奧運羽球男雙金牌搭檔「麟洋配」王齊麟與李洋，今天出席易廷企業口罩捐贈儀式，這也是兩人東奧奪金返台後首場公益活動，李洋也說：「很榮幸，很高興能夠傳遞正能量給社會大眾。」

今天在捐贈儀式中，台灣駐日代表謝長廷也特別錄製了一段影片，他認為台日雙方的互信合作，是國際間的最佳典範，他也期許這次透過致贈口罩的善舉，民間關懷的愛能不斷擴大。

麟洋配拜會日本駐台代表 感謝東奧成功舉辦

東京奧運羽球男雙金牌組合「麟洋配」王齊麟與李洋，今天上午前往日本台灣交流協會拜會駐台代表泉裕泰，感謝日本在疫情期間仍成功舉辦奧運，讓他們得以站上體壇最高殿堂。

日本駐台代表泉裕泰今天戴上「Taiwan In」的綠色口罩，見到王齊麟與李洋後難掩興奮，他先用手肘和兩人互碰打招呼，也透露比賽時看到最後一顆球在界內時，讓他既興奮又高興，並說當奧運五環會旗冉冉升起時，台灣民眾肯定很感動，「這都是你們的功勞」。

泉裕泰和「麟洋配」話家常，聊天內容從家人到漫畫，他也好奇兩人對東京奧運的評價。李洋表示，他認為今年奧運辦得非常棒，尤其COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，日本承受非常大的壓力，仍能嚴謹地把奧運辦得這麼好，非常感謝日本。

王齊麟也說，日本的食物很讚，環境也很舒適，而東京成功舉辦奧運，才讓他們有機會得以站上這體壇的最高殿堂圓夢。

泉裕泰強調，舉辦東京奧運是日本對國際社會的承諾，「我們做到了，日本疫情現在很嚴重，接下來就是要克服疫情」。

此外，泉裕泰很好奇奧運金牌的份量，問兩人是否有把金牌帶在身上，請他們拿出來展示一下。

泉裕泰還請兩人分享人生座右銘，未來將轉送給台北與台中的日僑學校，希望能鼓勵更多的學子。王齊麟寫下：「輸了再練，練到不會輸為止。」李洋則是寫到：「努力不一定會成功，但不努力一定不會成功。」

泉裕泰對於「麟洋配」顯然做過不少功課，還反問兩人曾就讀中山國中，應該對交流協會附近美食名店不陌生。泉裕泰還請他們分享在地的台灣美食，來自金門的李洋推薦他最愛的粥品。

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