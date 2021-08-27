體操／東奧後體驗不一樣的生活 李智凱與粉絲相約全運會

於本屆東京奧運鞍馬項目奪下銀牌的「鞍馬王子」李智凱，伴隨優秀表現而來的是一連串的活動與鎂光燈，他今日（27日）在Instagram發文，透露近期體驗了與平時完全不一樣的事，並與粉絲相約9月底的新北全運會。

李智凱寫道，「最近體驗了很多與平時訓練完全不一樣的事情，也看見很多不一樣的自己，」坦言真的相當忙碌，卻既充實又有趣，「期待在場上持續看到我嗎？我們9月底的全運會見。」

該文吸引1萬6千名網友按讚，紛紛留言「超期待的！加油！」、「備戰加油！」、「9月底見！」等，110年全國運動會將在10月16日至21日於新北市舉行。

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