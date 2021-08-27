金門喜迎麟洋配 李氏家廟楹聯新上漆相輝映

台灣之光李洋29日將回老家金門祭祖，搭檔王齊麟也同行。古寧頭李氏宗親為迎接他們，特地聘請髹漆師父黃清海為南山李氏家廟「上妝」，要讓麟洋配和宗親合照時，背景光鮮亮麗。

金門縣金寧鄉南山李氏家廟，祭祀古寧頭南山、北山及林厝3村開基祖應祥公神位，因年代久遠，家廟楹聯和圖案出現斑駁或脫落；宗親會最近找來具有豐富古厝修復經驗的黃清海來為家廟楹聯重新上漆。

黃清海原本忙著整理金湖鎮成功一處古厝，他說，得知李氏宗親會需要幫忙，向老闆請假，專程前來為李氏家廟趕工，希望李洋回鄉時看到家廟金光閃閃，與他們的奧運金牌相互輝映，會更開心。

黃清海說，家廟楹聯上的字是用金箔黏貼，如今不少已剝落，他用金漆沾香蕉水，佐以「靠手」，在既有的字上重新描繪，先打底、再上一次色，很快就完工。雖然有人認為原本斑駁的楹聯另有古樸之美，但黃清海說，上一下漆，拍起照來會好看很多。

李洋和王齊麟勇奪東京奧運羽球男雙金牌，不但是台灣的第一面奧運羽球項目金牌，更是金門的首金，全金門民眾與有榮焉。為了高規格歡迎李洋返鄉，縣府最近還召開了「李洋及王齊麟返金行程協調會」，確定麟洋配遊街等行程。

依照規劃，李洋及王齊麟29日上午9時30分抵達金門尚義機場，縣府已規劃租用吉普車讓麟洋配從機場繞行金城及金寧市區，接受金門鄉親英雄式歡迎。不少本地民眾表示，要帶著辦喜事的心情，在當天上午沿途熱烈歡迎金門子弟凱旋歸來；也有台灣球迷已先一步趕到金門，等著為偶像喝采。

結束遊街行程後，李洋將返回古寧頭雙鯉古地關帝廟及南山李氏家廟祭祀；下午2時，縣府為他們舉行歡迎記者會。礙於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，無法廣邀鄉親與會，縣府將全程直播，讓大家可在線上目睹奧運金牌風采。

記者會結束後，縣府教育處將在金湖綜合體育館羽球館辦理「羽球選手見面會」，由李洋和王齊麟跟全縣學校羽球選手分享並互動。

30日上午，李洋和王齊麟將為「麟洋配台灣之光陳年金門高粱酒」抽籤活動見證，到時電腦亂數將抽出3萬6000名幸運縣民，以新台幣3600元配售這款紀念酒。

身為古寧頭李氏宗親會理事長的金門縣副縣長李增財，他主持麟洋配返金行程協調會時表示，兩名奧運金牌選手返金，是鄉親期待、羽球同好的期待、更是縣府的期待，「讓我們一同迎接千年難得的奧運金牌返金」。

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