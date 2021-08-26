羽球／結束隔離 戴資穎脫下球衣換上便服秒變女神

於本屆東奧奪下銀牌的世界球后戴資穎，總算於今日結束隔離，她在臉書分享自己的心情，也不忘替自創品牌「戴萌TTY」腰包打廣告。

戴資穎於貼文寫道：「恭喜我自由啦，自由的空氣真好，可以背著TTY趴趴走，漁夫帽+腰包都是我最愛的黑黃配。」照片上也可以看到她背著自家商品的生活照。

該貼文同步於臉書與IG發布，吸引許多網友紛紛留言稱讚「女神！」、「小戴的笑容就是美」、「太可愛了！」、「恭喜重獲自由！」

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