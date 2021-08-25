羽球／麟洋配經紀人：悠遊卡屬肖像授權 分潤擬尋解套

CTWANT報導，東奧羽球男雙金牌王齊麟與李洋為土銀行員，接悠遊卡代言恐違反規定。經紀人吳宜倫今天說，「麟洋配」悠遊卡是授權肖像，但公務員身分無法取得利潤，將尋求解套。

王齊麟與李洋在東京奧運攜手拿下羽球男雙金牌後人氣高漲，悠遊卡公司日前取得兩人所屬經紀公司授權，推出「麟洋Taiwan in悠遊卡」，並在李洋8月12日生日當天開賣。

CTWANT今天報導，經紀人吳宜倫為王齊麟與李洋接下悠遊卡代言，而「麟洋配」悠遊卡並非採代言模式，而是用銷售量抽成，但「麟洋配」背負公務員身分，依法不得兼職。

吳宜倫解釋，「麟洋配」悠遊卡是授權肖像，並非代言，而肖像權屬於個人財產，針對球員同意肖像授權部分，由經紀公司和悠遊卡公司簽約。

吳宜倫表示，由於王齊麟與李洋背負公務員身分，無法拿到利潤，後續要看銓敘部有沒有更好的解套方式。

針對此點，銓敘部官員今天表示，目前為止相關狀況都僅限於媒體報導，因此銓敘部上週正式發函，請財政部查明後回覆，屆時銓敘部除個案外，也將針對通案進行討論、處理。

官員說，銓敘部將會做通案式的處理與討論，因為將來運動員可能也會遇到類似情形，不會只有王齊麟和李洋，相信財政部也會盡快查明。

財政部日前表示，王齊麟與李洋兩人均為土地銀行透過公開甄試進用的羽球隊球員，屬具公務員兼具勞工身分的正式職員，需要遵守公務員服務法規定，以個人身分接代言無法突破法令限制，因此規劃改以兩人任職的土銀出面，與其他企業洽談企業聯盟的方式進行。

吳宜倫說，若無法尋求解套，會再詢問律師意見，「看看是否將錢捐到基金會，由基金會贊助球員訓練支出，用合法的途徑來幫忙球員。」

「麟洋配」經紀人吳宜倫出身於羽球世家，曾是甲組球員，祖父吳文達有「羽球之父」之稱，父親吳俊彥曾任全民羽球發展協會理事長。而吳宜倫的老公陳康為中國前羽球世界冠軍，吳宜倫的兒子陳子睿目前則為土銀簽約的羽球選手。

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