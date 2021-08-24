快訊

BNT獲美藥證！藥商可申請進口 食藥署：但恐等四個月

把人拖進電梯畫面曝光！陸主持人被爆伸狼爪 下藥性侵女藝人

聽新聞
test
0:00 / 0:00

羽球／中山國中之光 金牌男雙「麟洋配」獲頒傑出校友

聯合新聞網 / 綜合報導
李洋、王齊麟今光榮返回母校中山國中，並獲頒傑出校友。 截圖自李洋粉絲團
李洋、王齊麟今光榮返回母校中山國中，並獲頒傑出校友。 截圖自李洋粉絲團

在東京奧運羽球勇奪金牌的最強男雙「麟洋配」李洋／王齊麟，今返回母校中山國中出席以他們為名的羽球館落成暨歡迎儀式，希望藉由兩人奧運金牌力量，勉勵年輕球員。

國內少有運動場館以運動員名稱命名，不過李洋／王齊麟在東京奧運締造台灣羽球歷史，母校特地將新落成的星耀樓羽球館命名為「麟洋館」。對此李洋表示，真的非常榮幸，從沒想過有一天跟國中同學的名字會一起出現在學校場館名稱，王齊麟也直呼：「太不可思議了！」

中山國中是國內羽球強權，也是羽球國手搖籃。李洋、王齊麟今獲頒傑出校友，除了他們兩人外，曾於2017年台北世大運獲得男單金牌、本屆參加東京奧運男子單打的「羽球王子」王子維也是該校的傑出校友。

李洋、王齊麟為替回饋母校盡一份力，捐贈250打羽球給校隊使用，而這次新大樓羽球館落成，也提供校隊更優質訓練場地。李洋表示，希望學弟妹們可以在麟洋館獲得更好的照顧，好好備戰國內比賽、爭奪佳績。王齊麟也提到好的場地對球員來說很重要，勉勵學弟妹們學會享受比賽，每場賽事都抱著挑戰者心態爭取勝利。

東奧中華隊 2020東京奧運

相關新聞

羽球／中山國中羽球館命名「麟洋館」 李洋、王齊麟光榮返校

在東京奧運拿下羽球男雙金牌的「麟洋配」李洋、王齊麟，今天光榮重返母校台北市中山國中，出席羽球館落成暨歡迎儀式，校方特地將...

羽球／中山國中之光 金牌男雙「麟洋配」獲頒傑出校友

在東京奧運羽球勇奪金牌的最強男雙「麟洋配」李洋／王齊麟，今返回母校中山國中出席以他們為名的羽球館落成暨歡迎儀式，希望藉由兩人奧運金牌力量，勉勵年輕球員。

東奧空手道選手王翌達返嘉 拜會黃敏惠

東京奧運空手道選手王翌達返台後隔離期滿，昨天第一站回故鄉嘉義市，拜會市長黃敏惠，也感謝母校僑平國小、玉山國中替他組加油團...

從谷底到東奧桌球混雙銅牌 鄭怡靜盼傳遞正能量

倫敦奧運因傷未通過桌球國手選拔，讓鄭怡靜跌落谷底，不甘心加上里約奧運洗禮，加劇內心對頒獎台的渴望，她在東京奧運實現夢想，...

舉重女神郭婞淳將持續進軍全大運、世錦賽和明年亞運

台東縣長饒慶鈴今天下午邀請奧運金牌舉重女神郭婞淳見面，加碼致贈100萬元獎金，並希望她協助代言行銷台東。郭婞淳除了致謝，...

「麟洋」紀念酒來了 8/30本尊親自抽出3萬6千位幸運兒

金門子弟李洋和搭檔王齊麟在東奧羽球男雙勇奪金牌，各界爭相與「麟洋」接洽合作之際，金門酒廠早已洽談在先。金酒公司今天宣布，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。