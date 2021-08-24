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羽球／中山國中之光 金牌男雙「麟洋配」獲頒傑出校友
在東京奧運羽球勇奪金牌的最強男雙「麟洋配」李洋／王齊麟，今返回母校中山國中出席以他們為名的羽球館落成暨歡迎儀式，希望藉由兩人奧運金牌力量，勉勵年輕球員。
國內少有運動場館以運動員名稱命名，不過李洋／王齊麟在東京奧運締造台灣羽球歷史，母校特地將新落成的星耀樓羽球館命名為「麟洋館」。對此李洋表示，真的非常榮幸，從沒想過有一天跟國中同學的名字會一起出現在學校場館名稱，王齊麟也直呼：「太不可思議了！」
中山國中是國內羽球強權，也是羽球國手搖籃。李洋、王齊麟今獲頒傑出校友，除了他們兩人外，曾於2017年台北世大運獲得男單金牌、本屆參加東京奧運男子單打的「羽球王子」王子維也是該校的傑出校友。
李洋、王齊麟為替回饋母校盡一份力，捐贈250打羽球給校隊使用，而這次新大樓羽球館落成，也提供校隊更優質訓練場地。李洋表示，希望學弟妹們可以在麟洋館獲得更好的照顧，好好備戰國內比賽、爭奪佳績。王齊麟也提到好的場地對球員來說很重要，勉勵學弟妹們學會享受比賽，每場賽事都抱著挑戰者心態爭取勝利。
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