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從谷底到東奧桌球混雙銅牌 鄭怡靜盼傳遞正能量

中央社 / 台北23日電
與搭檔林昀儒（左）在東京奧運桌球混雙摘下銅牌，讓鄭怡靜（右）實現了夢想。 聯合報系資料照／記者余承翰攝影
與搭檔林昀儒（左）在東京奧運桌球混雙摘下銅牌，讓鄭怡靜（右）實現了夢想。 聯合報系資料照／記者余承翰攝影

倫敦奧運因傷未通過桌球國手選拔，讓鄭怡靜跌落谷底，不甘心加上里約奧運洗禮，加劇內心對頒獎台的渴望，她在東京奧運實現夢想，未來除續拚獎牌成色，也盼將正能量傳遞給球迷。

從小學2年級開始練習桌球，現年29歲的鄭怡靜與黃金混雙搭檔林昀儒在東京奧運摘下銅牌，前後花了約20年的時間，才走到奧運頒獎台，在戴上期盼已久的獎牌那一刻，往事如跑馬燈浮現在她眼前，而阿公小時候不辭辛勞載她往返球館訓練的回憶更是歷歷在目。

鄭怡靜14歲成為台灣最年輕的女子桌球國手，但桌球之路卻非一帆風順，2012年倫敦奧運因腳踝傷勢，未能通過國手選拔，她接受中央社記者專訪時，回顧當下心境，「別人對我期望我竟然沒做到，我覺得有點不甘心」。

無緣倫敦奧運，讓鄭怡靜一度想要放棄，「為什麼老天要這樣捉弄我」的想法在她腦海中迴繞，而姊姊鄭品薇扮演著支持她的那股力量，「不打球也沒關係，姊姊可以養妳」，一席話讓鄭怡靜倍感溫暖。

鄭怡靜在未選上倫敦奧運國手後，才正視到自己想打奧運的心如此強烈，並在里約奧運的首度奧運之旅全力以赴，而內心也開始醞釀著站上奧運頒獎台的念頭。

受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，鄭怡靜多等了1年才踏上東京奧運殿堂，「我們這5年之中一直在備戰、搶積分，到拿到門票、奧運確定要舉辦，我們坐上飛機去到日本，真正要開打那顆球，到現在我還能感受到那種緊張」。

鄭怡靜初見相差9歲的林昀儒，第一印象覺得靦腆、可愛，而林昀儒在第一場搭檔的公開賽，更默默遞上運動飲料給她，貼心的舉動，讓她銘記在心。

兩人組成黃金混雙搭檔出征東奧，在確定奪銅那一刻，鄭怡靜激動落淚，但一旁的林昀儒卻直到等待頒獎時才流露出興奮的心情，「我們是奧運銅牌耶，我真的好開心」。

鄭怡靜透露，原本以為林昀儒對於拿下銅牌沒什麼感覺，沒想到是後知後覺，讓她直呼「小林同學」很可愛。

回首9年前錯失參加倫敦奧運的機會，到拿下東京奧運銅牌，達成人生重大里程碑，鄭怡靜認為，沒有那次跌落谷底，她也不會反彈，感謝自己當初堅持、不放棄。

奧運銅牌的光環加持下，讓鄭怡靜、林昀儒人氣升高，還收到一名球迷捎來的信，4張A4大小的紙，寫滿對鄭怡靜的話，「有名粉絲從里約奧運開始關注我，寫的內容很像他就在我旁邊，一直到我現在拿下獎牌後」，字裡行間，細數這5年點點滴滴，鄭怡靜才看完第一頁，就淚流滿面。

不少粉絲告訴鄭怡靜，藉由她的比賽和經歷，陪伴他們度過許多黑暗的日子，鄭怡靜才瞭解到原來自己也可以向外傳遞正能量，球迷的支持，成為她繼續前進的動力，而她也謹記教練鄭佳奇的話，身為公眾人物的她，必須繼續將這股正能量分享出去。

東奧中華隊 2020東京奧運 鄭怡靜 林昀儒 桌球

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