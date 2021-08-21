王子維結束隔離 社群曬東奧與球王約克維奇合影

台灣羽球男單選手王子維在遠征東奧回國後，近日結束旅館隔離，他在社群網站分享奧運時期與網球世界球王約克維奇（Novak Djokovic）的合照，稱對方是自己相當敬佩的運動員之一。

王子維於本屆東奧止步16強，不過對手是最終的金牌得主安賽龍（Viktor Axelsen），他今日於臉書粉絲團上寫道：「最近正式結束隔離生活，終於能回家放鬆一下，陪陪好久不見的家人。」、「接下來預計9月初會回到國訓中心，備戰下半季的羽球賽程。奧運結束後又是新的開始，我會持續努力，繼續挑戰自我」。

他也附上與約克維奇的自拍合影，表示對方是自己敬佩的運動員之一，球王在本屆東奧的表現不盡理想，於4強賽落馬，無緣成為第一位達成「超級年度金滿貫」的男性球員。

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