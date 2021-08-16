空手道／為何賽後捧著臉？文姿云透露與烏克蘭對手真情流露

我國空手道「小清新」文姿云在東京奧運空手道女子55公斤級對打項目奪銅，昨天他在個人IG放上四強戰賽後與烏克蘭美女勁敵塔莉歐卡（Anzhelika Terliuga）互動的照片，並分享兩人亦敵亦友的情誼：「原來...我們是彼此的偶像。」

空手道首登奧運舞台，世界排名高居第二的文姿云一路過關斬將，四強戰與塔莉歐卡戰成4：4平手，最終雖由4名邊線裁判判定對手獲勝，無緣進入金牌戰，但文姿云已替我國拿下首面空手道獎牌。昨天他在IG感性發文，提到賽後兩人相互勉勵祝福，真情流露令粉絲相當感動。

文姿云在文中提及自己對戰塔莉歐卡前既緊張又興奮，比賽過程中有欣喜有失落，他也分享賽後敬禮時，烏克蘭選手捧著他的臉時說的話：「你很棒！真的！其實你是我的偶像！我們都很棒...」接著他感性表示，兩人都是世界頂尖選手，能在奧運賽場上碰頭相當難能可貴：「全世界只有十位空手道選手能走向運動員的最高殿堂...這機會有多麼的難得與珍貴。」

最後，文姿云寫道：「頒獎台上，我們相互擁抱著，因為了解，要捱過多少訓練，堅持多少次，才能踏上這個舞台！因為知道，要走過多少歷程，打敗多少人，才能站上這個頒獎台！因為彼此的存在，讓自己成為更好、更優秀的選手；一起參與，享受過程，努力綻放自己的堅持到最後一刻！」

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