進國訓前半年都在哭 東奧銅牌羅嘉翎付出有收穫

少了和同儕相處時間，還得忍受著跆拳道訓練過程枯燥，東京奧運跆拳道銅牌得主羅嘉翎回憶起剛進國訓中心前半年幾乎都在哭，她回過頭再看那段過程，驗證有付出才有收穫。

羅嘉翎來自跆拳道世家，由於爸爸開道館緣故，從小就在道館長大，從最初抱著「踢跆拳道滿帥」的單純想法，讓她跟著爸爸、哥哥，走上了跆拳道這條路。

對於羅嘉翎而言，爸爸扮演2個角色，除了爸爸外，更是指導她的教練，小時候她就曾被爸爸交代，「在道館的時候不能叫他爸爸，要叫教練」，從小時候不懂，長大後她也能逐漸體會爸爸的一番苦心。

羅嘉翎首次奧運之旅，以「黑馬」之姿，踢下東京奧運跆拳道女子57公斤級銅牌後，興奮地高舉會旗繞場，她接受中央社記者專訪時回憶當下心情，從第一場比賽沒把握，到帶回一面銅牌，她至今仍有點難以想像。

「訓練過程辛苦、枯燥乏味，會被人家踢、被人家打。」羅嘉翎回首過去訓練點滴，體驗過每名選手必經之路。

小時候當同學相約放學後要去哪裡玩時，羅嘉翎只能選擇往道館方向前進，因為比賽而缺席了國、高中校外教學、運動會，國中階段的她，曾經難以接受，爸爸後來告訴她，「走運動員這條路，必須捨棄一些想要的，因為選擇不同的路，因此人生有不同的規劃」。

羅嘉翎高一下學期來到國訓中心，從未接受過體育班訓練的她，迎接她的是高強度訓練，剛轉成人組還在適應，加上國際賽成績不如青少年時期，雙重挫折的打擊，加上龐大訓練量，讓她一度感到迷惘。

「我前半年幾乎都一直打回家哭。」羅嘉翎當時常常打電話向父母哭訴，到後來爸爸一度心軟提議讓她暫時離開國訓中心，但在情緒宣洩找到了出口後，羅嘉翎選擇收起眼淚，婉拒爸爸的關心，「我沒有真的想放棄回家，就還是跟著練」。

爸爸從前的一席話，羅嘉翎一直銘記在心，體認到身為選手的責任，她說：「（少了與同儕相處時間）以前會覺得滿遺憾的，但真的回想起來，那些可能不算什麼，也是有付出才有收穫，當選手的路一定是辛苦的。」

年僅19歲的羅嘉翎初次站在奧運擂台上，展現氣魄，而私底下的她，喜愛透過烘焙、拼圖、彈鋼琴，忘卻煩惱和疲累。身高183公分的她，擁有鄰家女孩的氣質，加上一雙逆天長腿，國中時也曾想過當模特兒，她笑著說：「滿夢幻的職業，但沒有人聯絡過我。」

羅嘉翎在東京奧運奪銅後，多了個「國民女友」的稱號，人氣突然竄升，讓她直呼驚訝，沒想到這麼多人關注到她，儘管有點害羞，但她開心地說：「謝謝大家看見我們運動員。 」

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