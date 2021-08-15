有遺憾才有更遠大追求 楊勇緯還有更多金牌夢

「因為有這些遺憾，我才會有更遠大追求。」東京奧運柔道摘銀的楊勇緯於2017年台北世大運曾淚灑記者會，他謝謝4年前自己承受失敗續拚，東奧雖爭金失利，但他將繼續追尋金牌夢。

現年23歲的「排灣族勇士」楊勇緯初登奧運舞台，終於踏上運動員最高殿堂，他從抱持著期待到平常心，將東京奧運當作眾多國際賽中的其中一場賽事。

楊勇緯這次東京奧運在日本武道館一日4戰，最後男子柔道60公斤級金牌戰不敵日本選手高藤直壽，拿下銀牌，也是台灣在奧運柔道項目的首面獎牌，賽後激動地落淚。楊勇緯在接受中央社記者專訪時，回想起當下心情，他說：「我覺得在那場比賽，我已經是完全展現這幾年所學的柔道。」

對比4年前的台北世大運，楊勇緯無緣獎牌後，難過淚灑的表情讓人不捨，他當時留下一句話「一定會繼續努力」，從2018年雅加達亞運奪銅，到屢次站上柔道大滿貫賽的頒獎台，讓外界看到他的成長。

「很謝謝4年前的自己能夠承受那個失敗，接受那個失敗，最後重新在戰場上繼續努力。」楊勇緯一路走到今天，也印證一切努力都是值得的。

錯過東京奧運金牌，楊勇緯難免覺得遺憾，但這些遺憾卻化作另一股前進的動力，「我覺得就是因為有這些遺憾，我才會有更遠大追求」。

「我還要追求亞運金牌、世界盃金牌。」楊勇緯在奧運過後並未停下腳步，在他眼前還有更多、更大比賽，等待他一步步實踐金牌夢。

楊勇緯平時在訓練之餘，還養成手寫日記的習慣，將訓練場上的狀況化作文字，一筆筆記錄下來，就連這次征戰奧運也不例外，他說：「每天這麼做，就知道今天狀況怎麼樣，藉由以前經驗，瞭解自己，並從中找到出路，就不會一直深陷那個情緒中。」

楊勇緯在返台結束隔離後，除了先回家和家人相聚外，他透露，最想要露營，「可以親近大自然、順便充充電」。

擁有帥氣外表的楊勇緯在東京奧運之後人氣高漲，還擁有「柔道男神」稱號，談到是否擔心被認出，他坦言，儘管還有點不習慣，但他認為是件好事，可以讓外界藉由認識他，更認識柔道。

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