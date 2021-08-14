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舉破奧運紀錄奪金 郭婞淳自曝比賽當天「那個來」

聯合新聞網 / 綜合報導
我國「舉重女神」郭婞淳近日回國直播爆料，事實上7月27日出賽當天撞上生理期，靠著腎上腺素爆發成功奪金。 特派記者余承翰／東京攝影
我國「舉重女神」郭婞淳近日回國直播爆料，事實上7月27日出賽當天撞上生理期，靠著腎上腺素爆發成功奪金。 特派記者余承翰／東京攝影

中華隊舉重女將郭婞淳於本屆東奧橫掃千軍，不但為台灣摘得第一金，更以挺舉133公斤、抓舉103公斤總計236公斤舉破奧運紀錄，她近日回國直播爆料，事實上7月27日出賽當天撞上生理期，靠著腎上腺素爆發成功奪金。

郭婞淳日前與台灣拳擊女將陳念琴一同出席由愛爾達主播李逸涵的直播，有網友提問，如果比賽時遇上「大姨媽」來該怎麼辦？郭婞淳就表示，其實東奧比賽當天就有這樣的情況發生，「這次比賽剛好就是那天，第一天來，這是秘密喔！其實我沒有跟教練說，怕他會擔心。」

兩人透露，身為女性運動員十分辛苦，為了應付生理期在重要時刻攪局，即使是平時生理期來也要維持同樣強度的訓練，郭婞淳最後開玩笑地跟陳念琴說：「下次那個來，腎上腺素就直接爆發。」

東奧中華隊 2020東京奧運

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