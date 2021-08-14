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射擊／吳佳穎外型引外媒關注 日網友：心臟被射穿了

聯合新聞網 / 綜合報導
中華隊射擊女將吳佳穎在本屆東奧25公尺手槍決賽名列第5，近日她在個人社群媒體分享一路以來的心路歷程，並感謝父母以及教練的辛勞。特派記者余承翰／東京攝影 余承翰
中華隊射擊女將吳佳穎在本屆東奧25公尺手槍決賽名列第5，近日她在個人社群媒體分享一路以來的心路歷程，並感謝父母以及教練的辛勞。特派記者余承翰／東京攝影 余承翰

中華隊射擊女將吳佳穎在本屆東奧25公尺手槍決賽名列第5，近日她在個人社群媒體分享一路以來的心路歷程，並感謝父母以及教練的辛勞，該文受到日媒《體育報知》報導，吸引不少來自日本的粉絲留言。

內容提到，吳佳穎於本屆東奧參加10公尺空氣手槍以及25公尺火藥手槍項目，另外在25公尺項目進入決賽，最終拿下第五名佳績，她在Instagram附上了自己大學時期與父母合影的畢業照，表示：「我要感謝我生命中最重要的兩個人，就是我的父母。」、「從小我就是一個很活潑的小孩，我記得我小時候吵到爸爸跟我說：『妳安靜五分鐘我就給你五塊錢。』但是我永遠賺不到這五塊錢，然後我小時候也常常把我送去參加各種動態社團，例如空手道、武術，舞蹈然後是跆拳道，所以才造就了我不服輸的個性。」

吳佳穎寫道：「上了大學離開家鄉後，才知道家裡其實是最溫暖的地方，尤其時常出國比賽，也是因為疫情的關係，將近半年沒能好好陪伴家人，隨然快要可以回家了，但還是希望你們能身體健康！」

報導一出便吸引許多日本網友關注，「才色兼備，上天給了她兩項，甚至三項天賦」、「台灣的美女真的好多」、「我的心臟也被射穿了」。

東奧中華隊 2020東京奧運

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