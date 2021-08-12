舉重好手方莞靈返台南探母 盼下次能奪牌

在東京奧運拿下女子舉重49公斤級第4名的方莞靈結束返國檢疫期，今天回到台南住處與母親團聚，她對市府協助修繕房屋表示感謝，並會持續提升實力，盼在下次奧運奪得獎牌。

方莞靈下午回到母親武虹均位於柳營區旭山里的租住處，一見到許久不見的母親，除了送上一束鮮花，還雙手環抱使母親雙腳騰空，母女間的好感情表露無遺。

民進黨立委賴惠員、台南市政府副秘書長王揚智、教育局長鄭新輝、柳營區長汪慶龍等人前往歡迎方莞靈，並贈送市長黃偉哲準備的柳營牛奶、能量飲、牛奶糖等伴手禮。

由於武虹均租住處房屋較簡陋，武虹均一直希望可改建成雙人套房，讓方莞靈回家時住得舒服點，台南市政府勞工局得知後媒合台南市木工、電氣、泥水、油漆工程等職業工會，於5日展開修繕工程，預定9月完工。

方莞靈表示，剛回國時聽媽媽講了此事後，很開心也很感動，感謝黃偉哲和市府對體育選手的照顧和鼓勵，未來將持續訓練，提升實力，希望下次奧運能站上頒獎台。

武虹均說，方莞靈喜歡吃炒高麗菜和牛肉，但因接下來還要前往高雄左營國訓中心接受比賽前訓練，要控制體重，不能亂吃，這次好好把握母女短暫團聚時間就好。

方莞靈說，這次雖然沒有拿到獎牌，但仍然很開心，至於新台幣300萬元的國光獎金，與媽媽討論後決定把一部分拿來還貸款，其他的先暫時存起來，再想想如何運用。

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