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為新北市全國運動會代言 湯智鈞一箭射穿金牛角

中央社 / 新北12日電
湯智鈞。 歐新社
湯智鈞。 歐新社

新北市府體育處本週起至全國運動會賽前一週，平均每週推出2支宣傳短片，有5名奧運選手參與演出，今天由射箭選手湯智鈞先上場，在故鄉三峽老街一箭射穿2個金牛角。

110年全國運動會將於10月16日至21日在新北舉辦，市府體育處今天表示，從本週開始持續到賽前一週，平均每週會推出2支短片，共有17支宣傳短片行銷全運會，其中有5名東京奧運選手參與演出。

體育處告訴中央社記者，這些參加奧運的新北市選手是在前往東京比賽前就已經先拍攝的全運會宣傳短片。包括射箭「湯包」湯智鈞、體操精靈丁華恬、拳擊女王林郁婷、射箭「雷母」雷千瑩、射擊選手林穎欣。

新北市政府體育處表示，「湯包」在東京奧運一戰成名，成為抗韓英雄。今天推出第一支宣傳短片，以「國民弟弟」湯智鈞為主角，展現百步穿楊的功力。可以在三峽老街連續射穿2個「金牛角」麵包。

不過，體育處說，因為實體比賽的箭與場地安全限制，拍攝短片時是使用道具且因應劇情需要演出。以系列趣味短片的劇情展現在地特色，出身三峽區的湯智鈞，以神劍串起大家對三峽金牛角的共同回憶。

體育處表示，東京奧運剛結束，新北市選手都有傑出表現，110年全國運動會由新北市舉辦，為讓民眾更瞭解在地特色與優秀運動選手，讓民眾瘋運動賽事之際，也能認識新北市，「打鐵趁熱」先推出湯智鈞影片，接著雷千瑩上場。

體育處說，拍攝的影片還有花絮訪談選手，及更多漏網鏡頭，經典有趣與精彩賽事的訊息在110年全國運動會官網

東奧中華隊 2020東京奧運

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