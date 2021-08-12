羽球球后刷新佳績 奧運熱血奪牌之戰備受熱議

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤東京奧運開幕至今「戴資穎」話題的網路聲量表現，帶您了解有關戴資穎的五大熱門話題。

羽球球后「戴資穎」本次出戰奧運奪得銀牌，刷新中華隊女子羽球單打的最佳成績，精彩的比賽讓全國人民熱血沸騰，守在電視機前大聲加油。

世界排名一、二名「神仙打架」 洗腦廣告詞傳遍大街小巷

世界排名第一的戴資穎在本次金牌賽中，對上排名第二的選手陳雨菲，兩人實力相當，讓網友戲稱是「神仙打架」，緊張刺激的比賽除了左鄰右舍一同守著直播、大聲為小戴加油外，更有許多網友在即時討論區集氣，賽後戴資穎也樂觀表示「我只想告訴自己：戴資穎，你很棒了！」，讓粉絲紛紛留言鼓勵「你是我們心目中的第一名！」，帶動本場比賽成為網路話題冠軍；而來自泰國的羽球好手伊瑟儂，與戴資穎的球路、球風都十分相似，因此八強賽的對決也被稱作「鏡像對決」，儘管比賽戰況一度膠著落後，但戴資穎在最後兩局逆轉，成功挺進準決賽，依瑟儂賽後也發文祝福戴資穎「你一定要贏到最後喔」，讓許多網友直呼「他們感情也太好」之外，也大讚「太有風度了」、「這才是真正的運動家精神」！

羽球球后戴資穎5大網路熱議話題。 Social Lab社群實驗室／製圖

戴資穎除了場上精采的表現外，也時常在社群分享與家人的合照、互動，吸引不少網友留言稱羨，像是教阿嬤打羽球的影片，阿嬤坐在椅子上與小戴開心地對打，不難看出祖孫兩人的「溫馨好感情」；除此之外，小戴在父親節當天感性發文，感謝爸爸一路以來的陪伴與教誨，文中寫下：「還記得小時候爸爸總是開著廂型車載我們姐妹到各縣市去參加一些菜市場盃…」，讓網友感動表示「看得出戴爸的用心」、「好感人的告白」。

而不論奧運前後，戴資穎都是廣告上的常客，讓廣大網友注意到球后代言寵兒的身分，像是日前與陳漢典一支紅遍大街小巷的「Uber Eat」廣告，也在本次奧運激起熱烈討論，其中的洗腦台詞「戴資穎、戴資穎，我愛你」、「戴資穎、戴資穎，得第一」、及陳漢典的啦啦隊加油舞，讓許多民眾爭相模仿，並錄成影片上傳替小戴加油，還有網友到陳漢典粉絲團留言「啦啦隊大隊長該出來開直播一起加油了吧」，引發粉絲熱烈回應。

羽球球后戴資穎本次奧運精彩的好表現，除了讓全國民眾舉國歡騰外，也是對自己最大的肯定，期待小戴在球壇上持續大放異彩！

觀看原文→ https://bit.ly/3jMEtKf

《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》

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