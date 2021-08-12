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「柔道男神」奪銀刷新紀錄，粉絲搶當「楊太太」

聯合新聞網 / Social Lab社群實驗室
「勇」奪柔道銀牌，楊勇緯一戰揚名。 圖片來源／unsplash
「勇」奪柔道銀牌，楊勇緯一戰揚名。 圖片來源／unsplash

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤東京奧運開幕至今「楊勇緯」的熱議網路話題聲量，帶您了解有關楊勇緯的五大熱門話題。

柔道男神「楊勇緯」在本屆東京奧運奪得銀牌，成為台灣史上第一位拿下奧運獎牌的柔道選手，並創下新紀錄。除了是台灣的驕傲外，高顏值的外型也讓許多人搶當楊太太，而成為新一代男神。

「勇」奪柔道銀牌，楊勇緯一戰揚名

我國好手楊勇緯一戰成名，在東京奧運男子柔道60公斤組，摘下「銀牌」並「刷新紀錄」，也成柔道代表隊史上第一面獎牌，改寫台灣柔道歷史最佳成績，精彩的表現讓民眾紛紛留言表示「真不是蓋的！台灣以你為榮」、「台灣人以你為傲，下次金牌就是你的了，加油」。

楊勇緯網路熱議話題。 Social Lab社群實驗室／製圖
楊勇緯網路熱議話題。 Social Lab社群實驗室／製圖

除此之外，楊勇緯「帥氣的外表」也圈粉一大票粉絲，其IG追蹤人數更是一夕間暴漲，不少網友心動表示「第一次這麼想被摔」、「有顏值、有實力又暖心！好讚」，並搶著當「楊太太」。而楊勇緯在頒獎台上「蹭獎牌」的可愛舉動，更是收服一票日本櫻花妹的心，也讓「台湾の選手」登上日本「推特流行趨勢」。

在獲獎後，楊勇緯也常在個人粉專及訪問中感謝「家人的支持」，並表示比賽前父親都會仔細分析所有對手的比賽影片，給他提出建議。而身為台中人的楊勇緯，在拿下柔道銀牌後，台中市長盧秀燕更宣布將提高奧運激勵金，對此楊勇緯也在在臉書發文，向盧秀燕致謝，也特別標注是「來自台中家鄉的溫暖」，引起部分網友對楊勇緯「獎金加碼」一事的關注，有些人表示「獎金變多很棒！」，但也有網友提出「得牌選手除了發放獎金之外，更應該要保障日後的工作吧」等看法，認為更應照料到選手在賽後的培育與發展計劃。

楊勇緯在本次奧運中一路過關斬將，使許多民眾深受感動，期待他在後續的比賽中也能取得好成績，讓我們共同為運動好手加油吧！

觀看原文→ https://bit.ly/3iDH4qo

《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》

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