舉起台灣的榮耀！郭婞淳破奧運紀錄、再戰2024掀熱議

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤東京奧運開幕至今郭婞淳的熱議網路話題聲量，帶您了解郭婞淳的網路討論狀況。

為台灣奪下第一面奧運金牌的舉重選手郭婞淳，刷新奧運紀錄、大幅領先其他競爭對手的卓越表現，讓全台灣人民感到於有榮焉，挑戰挺舉 141 公斤世界紀錄雖未成功，不過在討戰的過程中，被捕捉到躺倒在地燦笑的美照，以及場上的精彩的表現，皆引發大批觀眾們的熱議，甚至在國外引起討論。

郭婞淳摘下首面金牌奪聲量第一 與教練互動成網友關注焦點

在提及郭婞淳的網路聲量討論中，郭婞淳在女子舉重59公斤量級項目，一舉為台灣摘下「首面金牌」，抓舉、挺舉、總和的最終成績也刷新了「奧運紀錄」，精彩的表現讓網友直呼「跟第二名差距真的太鬼啦！」、「世界或奧運所有的紀錄都是他創的！」，而頒獎時播放著國旗歌受獎的畫面，讓民眾紛紛留下「謝謝妳的努力，把台灣舉到全世界面前」、「超級感動…尤其在頒獎的時候我也跟著流淚了！」等鼓勵的話語，表達對郭婞淳奪冠的感動與感謝，「首面金牌/奧運紀錄」的雙重榮耀也成為網路聲量的冠軍。

郭婞淳6大熱議話題。 Social Lab社群實驗室／製圖

在郭婞淳奪金後，「教練」也是受到熱議的話題，教練在第一時間擁抱選手，此事件在網路也掀起了不少討論，有網友認為此舉動不適當，也有網友認為「當事人沒有說什麼，真的不需要放大看」，不過郭婞淳也在當日立刻透過社群發文，表示師徒關係和諧，搞怪的表情僅是鬧著玩；而除了在奧運場和教練的互動受到討論外，郭婞淳也在父親節時感謝教練一路以來的陪伴指導，貼文一出也讓粉絲感受到教練的辛苦，留下「除了選手本人，我想教練心中的悸動，應該是一輩子的夢想夢圓了的感覺，教練真的很像父親」的感慨。

郭婞淳此次的亮眼表現，讓大眾相當期待她在2024巴黎奧運的表現，紛紛表達「希望能再拚一屆！」，展現對選手的支持，而郭婞淳也在受訪的時候表示自己仍有進步空間，並說道：「應該是叫我再拚一屆」。不過近日傳出下屆奧運可能移除舉重項目的消息，讓許多網友擔憂的表示「奧運不比舉重那下次要比什麼」、「舉重是歷史最悠久的項目之一欸」。

透過奧運的機會，可以看到台灣許多優秀選手在場上發光發熱，也能藉此了解選手一路以來辛苦的訓練過程，就像郭婞淳所說「要是我就這樣一路順遂拿到奧運金牌，那就沒有什麼故事可以寫了。」，讓我們繼續為選手加油，期待他們下次的表現！

觀看原文→ https://bit.ly/3jREBIt

《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》

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