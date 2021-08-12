「小林同學」初登奧運 大放異彩成運動新星

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤東京奧運開幕至今「林昀儒」的熱議網路話題聲量，帶您了解有關林昀儒的五大熱門話題。

台灣桌球神童「林昀儒」首次出戰奧運，就與搭檔鄭怡靜在男女桌球混雙項目獲得銅牌，並於桌球個人賽獲得第四名的佳績，平時為人低調的林昀儒在賽後訪問的靦腆對答，也讓全國民眾稱呼這位外表青澀、個性老實的林昀儒為「國民金孫」。

激戰球王引熱議、黃金混雙台上、台下皆成話題

小林同學「林昀儒」在本次奧運桌球精彩的表現，讓全國人民熱血沸騰、一起守在電視機前大聲加油，其中林昀儒與學姊「鄭怡靜」除了賽場上表現亮眼，奪得銅牌外，下場後，這對黃金組合的一舉一動也備受關注，兩人在銅牌賽獲勝時，學姊鄭怡靜在場上激動落淚，甚至想要伸手擁抱隊友，但林昀儒在一旁不知所措的呆萌樣子，激起網路上熱烈討論。兩人前幾日搭機返台接受訪問時，也有記者現場問「要不要抱一下？」，但鄭怡靜僅以「摸頭」來代替擁抱，讓網友熱論「學姊摸頭也可愛了吧」、「看得出怡靜很尊重小林欸」，從互動中不難看出兩人的好感情。

林昀儒網路熱議話題。 Social Lab社群實驗室／製圖

而在男子桌球單打賽事中，林昀儒一路過關斬將，在四強級銅牌戰分別對上現任與前任球王——「樊振東」、「奧恰洛夫」，儘管最後都以些微之差落敗，但林昀儒精湛的表現，也讓樊振東在賽後直呼「贏的驚險」，並讚賞林昀儒是個可敬的對手，精彩的對決也讓網友紛紛留言討論「林昀儒19歲把球王逼到牆角，你19歲在幹嘛？」，引發熱議。

除此之外，林昀儒也曾表示自己非天才，全靠「練習」而來，不少網友也因此關注起林昀儒自幼的桌球之路。有網友指出林昀儒的父母曾自費請教練，此一事件在網路社群中引起軒然大波，部分網友也藉此呼籲有關單位，應可更加重視選手的培育與發展。

桌球小將林昀儒初登奧運就讓全世界振奮，就如桌球教父莊智淵所言「讓大家看到台灣桌球」，而林昀儒有如此精彩表現，卻一貫靦腆謙虛，家中對於宜蘭縣政府頒贈的獎勵金除了感謝，也表示將回饋給基層學校，以培育更多優秀運動員。讓我們期待林昀儒在球壇上繼續發光發亮，迎戰後續的每場賽事！

觀看原文→ https://bit.ly/2VOgNfT

《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》

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