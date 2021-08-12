麟洋配悠遊卡緊急變更設計 王齊麟解釋「喜帖版」緣由

悠遊卡公司昨（11日）公布「麟洋Taiwan in悠遊卡」奧運金牌紀念卡面，然而復古設計卻遭到不少網友批評，尤其「桃紅色」款被笑稱像「喜帖」，今天他們回頭與團隊討論新版面，盼挽回受眾支持，王齊麟也在臉書貼文助力，表示：「希望這個新版大家也會喜歡。」

王齊麟透露，他與李洋受到了很多球迷的關心與建議，在經過與團隊的反覆討論後，決定再設計一款，希望大家也會喜歡。

「至於原本桃紅色的版本，我覺得也很可愛，那是我們今年年初在泰國三站比賽的照片。」王齊麟認為當時是讓多數球迷第一次認識麟洋配的起點，「對我們而言是一段值得紀念的美好回憶。」並透露未來仍會以其他方式將原設計贈送給球迷朋友。

對於公益活動，王齊麟表示他們一定會支持參與，不過自己不習慣一下子想那麼多事，「畢竟我們已經習慣腦袋中只裝著羽球」，仍感謝球迷的支持與愛護，最後不忘替搭擋李洋慶祝26歲生日快樂。

好搭檔李洋也透過粉絲團祝自己生日快樂，他表示「謝謝悠遊卡公司趕在我生日當天將我們麟洋的悠遊卡上架發行，雖然大家都有不同的意見，但對我而言卻是意義非凡」，剛滿26歲的他未來會繼續保持初心在羽球場上奮鬥，往下一站飛翔。最後感謝大家分享他與搭檔王齊麟的喜悅，兩人今年的生日都很難忘，「未來希望大家繼續支持我們，也祝福大家和我們一起博出人生中的聖筊」。

套卡將在今天中午11時起至8月16日晚間11時59分，在全台4大超商包含7-ELEVEN ibon、全家便利商店FamiPort、萊爾富Life-ET及OK超商開放「限時不限量」預購，每套350元。

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