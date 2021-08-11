東奧與鄭怡靜成室友一見如故 徐薇淩喊好貼心

旅美高球好手徐薇淩在東京奧運選手村與「桌球一姐」鄭怡靜成為室友，從最初擔心相處問題，到發現兩人一見如故。鄭怡靜有次看完比賽後還特地帶蛋糕給她，讓徐薇淩直呼好貼心。

富邦金控及台灣大哥大今晚舉行「Team Fubon台灣大榮耀線上慶功會」，邀請「舉重女神」郭婞淳、柔道好手楊勇緯、高球好手潘政琮、高球女將徐薇淩及李旻等選手跨海連線。

徐薇淩在東京奧運女子高球賽以並列第15作收，除了比賽場上，抵達日本的前幾天，入住選手村的經驗讓她至今難忘，徐薇淩與李旻時常結伴在選手村晃晃，她笑著說，「不是在買紀念品，就是在買紀念品路上。」

徐薇淩在選手村期間，與拿下東京奧運桌球混雙銅牌的鄭怡靜成為室友，她透露，高球通常都是自己獨來獨往運動，一度很擔心會吵到對方，或被對方影響。

不過，事後證明徐薇淩想太多，她表示，入住的那3天，與鄭怡靜好像不是第一天認識，兩人很多話聊，「她也讓我摸摸她的銅牌，還找我去餐廳吃飯」。

徐薇淩回憶起有一次待在房間，鄭怡靜當天剛看完桌球選手林昀儒比賽，還特別帶蛋糕給她吃，鄭怡靜暖心舉動，讓她直呼好貼心。

徐薇淩今年5月在美國女子職業高爾夫巡迴賽（LPGA）純絲錦標賽封后，也是LPGA生涯首冠，在完成首次奧運旅程後，她喊話，希望可以拿下第一個大賽冠軍，並與在場的選手相約3年後的巴黎奧運見。

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