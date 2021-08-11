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東奧挺舉挑戰世界紀錄失利 郭婞淳解釋「倒地燦笑」原因

中央社 / 台北11日電
郭婞淳第3次挺舉挑戰141公斤世界紀錄失敗，當下跌坐在地，露出燦爛微笑，也被空拍鏡頭拍攝下來，成為經典畫面。圖／法新社
郭婞淳第3次挺舉挑戰141公斤世界紀錄失敗，當下跌坐在地，露出燦爛微笑，也被空拍鏡頭拍攝下來，成為經典畫面。圖／法新社

「舉重女神」郭婞淳在東京奧運摘金，儘管第3次挺舉挑戰141公斤世界紀錄失敗，但經典燦爛笑容深植人心，她今天解釋，那次手有點滑掉，加上已經跌倒，想說一定要華麗轉身才行。

富邦金控及台灣大哥大今晚舉行「Team Fubon台灣大榮耀線上慶功會」，邀請「舉重女神」郭婞淳、柔道好手楊勇緯、高球好手潘政琮與高球女將徐薇淩和李旻等選手跨海連線。

郭婞淳在東京奧運女子舉重59公斤級以抓舉103公斤、挺舉133公斤、總和236公斤摘金，完成金滿貫的夢想，她透露，賽前做了非常多功課，到最後與自己比賽，很開心能為台灣拿下在東奧第一面金牌，完成運動生涯中最後一塊拼圖。

儘管東京奧運第3次挺舉挑戰141公斤世界紀錄失敗，但郭婞淳當下跌坐在地，露出燦爛微笑，也被空拍鏡頭拍攝下來，成為經典畫面。

「當下一開始非常專注，因舉久了，其實很了解自己槓鈴到哪個部位會不會成功。」 郭婞淳回憶當時，表示手有點滑掉，由於過去在參加模擬賽時有類似經驗，所以已經跌倒的她心想，「我一定要很華麗轉身」。

談到獎金運用，熱心公益的郭婞淳這次同樣不缺席，她透露，還是想要幫助更多人，隨即笑稱「我也應該學理財了」。

東奧中華隊 2020東京奧運 郭婞淳

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