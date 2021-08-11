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楊勇緯結束檢疫 透露想盡快與家人團聚、持續備戰

中央社 / 台中11日電
台灣柔道好手楊勇緯在東京奧運表現亮眼，儘管他已完成2劑疫苗接種，但為保護家人，返國後仍決定在防疫旅館住滿14天後才返家，11日他結束檢疫，出關前並親自錄製影片向粉絲們表達感謝。圖／TFM傳動數位整合行銷提供
台灣柔道好手楊勇緯在東京奧運表現亮眼，儘管他已完成2劑疫苗接種，但為保護家人，返國後仍決定在防疫旅館住滿14天後才返家，11日他結束檢疫，出關前並親自錄製影片向粉絲們表達感謝。圖／TFM傳動數位整合行銷提供

「柔道男神」楊勇緯今天結束14天居家檢疫，出關前他自錄影片向粉絲感謝，透露出關後第一件事就是趕快和家人團聚，緊接著備戰10月的全國運動會並以巴黎奧運金牌為目標邁進。

楊勇緯在東京奧運為台灣柔道奪下史上第一面奧運獎牌，儘管已完成2劑疫苗接種，為了保護家人，他在防疫旅館住滿14天後才返家，今天結束14天的居家檢疫。

檢疫期間，楊勇緯自備訓練器材，每天按表操課，維持體能。出關前，他親自錄製影片向粉絲們表達感謝，透露出關後最想做的第一件事，就是趕快回家和超過3個月沒見面的家人團聚。

楊勇緯在東京奧運上表現亮眼，一夕爆紅，他坦言，其實仍有些感覺不真實。他也表示，「利用這段時間好好沉澱了一下思緒，把自己準備好。」期待以更成熟的心態面對未來場上、場下的每一刻。

結束短暫休息後，楊勇緯將馬上返回左營國訓中心訓練，備戰10月登場的全國運動會，他說就算奧運結束後，也期待大家仍能繼續關注柔道運動，邀請大家有機會的話能夠親自到現場，感受柔道運動的魅力。

結束全運會後，楊勇緯將目標放眼2022年杭州亞運，期許自己在國際賽場上更加精進，朝3年後的2024年巴黎奧運金牌為目標邁進。

東奧中華隊 2020東京奧運 楊勇緯

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