「麟洋配」悠遊卡網批超滅火 李洋留言「很可愛」幫催票

中華隊羽球男雙黃金組合「麟洋配」李洋、王齊麟在本屆東奧一路過關斬將，最終贏得台灣史上首面奧運金牌，賽末點最後一球鷹眼判決也引爆商機，悠遊卡公司特別設計卡面紀念這難得的一刻，然而成品卻令網友失望，直批「設計是總經理代操？」

悠遊卡公司推出「麟洋Taiwan in悠遊卡」套卡，一套兩張，分別是鷹眼畫面搭配傳統Q版人物造型，以及兩人搭手合影附帶「聖筊」，預計將在8月12日11：00起預購，這天正好也是李洋生日，一套350元。

不過這樣的設計似乎無法讓多數網友買單，就有人拿出一卡通的簡約設計做比較，直呼「沒有比較，沒有傷害」、「根本糟蹋這面奧運金牌啊 」、「左邊好像明星三缺一」、「超滅火」等。

儘管網友負面評價聲浪高，主角李洋倒是在貼文下方留言催票：「我覺得很可愛喔！設計我們都有先看過，請大家多多支持！」

一卡通卡面簡約設計則相對受到好評。 取自一卡通臉書

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