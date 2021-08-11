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「麟洋配」首套悠遊卡亮相 李洋生日812開放預購

評／奧運史上最多獎牌背後：你不知道的台灣體育政策演進史

戴資穎膝蓋無礙報平安 貼文「讚數」世界第一日媒也熱議

聯合新聞網 / 綜合報導
台灣世界球后戴資穎在東奧表現精彩。 美聯社
台灣世界球后戴資穎在東奧表現精彩。 美聯社

台灣世界球后戴資穎在東奧表現精彩，然而屢次的撲球與跑動也讓她的膝蓋出現多處擦傷與瘀青，昨日她於Instagram限時動態報平安，表示自己的傷勢已無大礙，幾處「紅紅的」是自己抓的。而她在東澳期間的貼文獲讚數是世界第一，也讓日本網友熱烈討論，表達「如果全世界是一場奧運，台灣會被承認」。

金牌戰後，戴資穎曾分享自己膝蓋的瘀青照，讓許多粉絲感到心疼，不過她也提及好在有「神手」防護員阿婷相助，瘀青問題總能迎刃而解。

本屆東奧戴資穎在球場上的拚搏精神引全台粉絲讚嘆，IG追蹤人數期間一口氣增加61萬外，472萬互動次數居全球第9，金牌戰後的貼文更是一共獲得136萬個讚，高居世界第一，引起日媒報導「可見她的影響力和極高的關注度。」

日媒指出，台灣在IG社群上對自家運動員的關注熱烈，全球排名前兩名分別是戴資穎與男雙「麟洋配」王齊麟的104萬，留言也多在稱讚「這是一場讓全世界承認台灣的奧運會。」

戴資穎在IG限動上回報膝蓋狀況，還不忘推銷自己的聯名悠遊卡！ 翻攝自戴資穎IG
戴資穎在IG限動上回報膝蓋狀況，還不忘推銷自己的聯名悠遊卡！ 翻攝自戴資穎IG

東奧中華隊 2020東京奧運

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