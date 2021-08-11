黃筱雯po文再感謝物理治療師 復健過程「沒人比你更用心」

台灣拳擊好手黃筱雯在東奧勇奪拳擊女子51公斤級銅牌，上周父親節她才在IG上發文感謝她的「第二個爸爸」，教練劉宗泰，近日她再度於個人社群媒體上發文謝謝另一個人。她在IG寫道，要感謝在背後照顧她的那個人，幸虧有對方用心的支持，才能趕快恢復身體，再次站上擂台。

黃筱雯說，這位一直在背後照顧她的人，就是物理治療師兼室友兼保母兼可愛小編「黃郁雯」。她笑說，很多人看到黃郁雯的名字都以為倆人是姐妹，不過實際上只是很有緣的名字，剛好差一個字而已。

她稱讚說，黃郁雯去年一月加入團隊後，馬上三月就面臨了奧運資格賽，看著大家比賽，每一場都是一顆心懸在那，緊張得要命，擔心選手會受傷，但在那一次黃筱雯也成功拿下了奧運門票。

後來因為疫情的關係，奧運延期了，那時候做的重大決定就是想要先將舊傷處理好，「在那段痛苦的復健過程，還好多虧有妳，真的沒有人比妳更用心了。」黃筱雯因為手不方便，洗澡吹頭、穿脫衣服等等很多生活上的瑣事，都得仰賴這名物理治療師協助，甚至安排每天的復健課表。

「感性的話就不在這多說怕又把妳眼淚給逼出來了，因為妳也很愛哭」。黃筱雯進一步透露，在即將出發前往奧運之前，所有會用到的藥品、防護用品，黃郁雯都早已幫忙準備穩妥，甚至還偷偷做了拳套小平安袋，真的很用心。

可惜的是，這次物理治療師並沒有隨行跟著黃筱雯去東奧，但期間關心完全不減少，優秀的她外面也有更好的工作機會等著，但她卻推遲，理由是「有更重要的事要做」，黃筱雯最後寫下，自己「內心已哭100次，那就不好意思，未來還請妳繼續多多照顧我唷！」

底下不少網友也紛紛留言稱讚，「辛苦了！看這些文字真的很感動，也期待未來筱雯郁雯組合能夠屢屢締造佳績」、「好讚的姐妹情」、「最強團隊」「好感人！兩位一起加油吧~」、「可愛的身高差。」

黃筱雯po出和物理治療師的合照。圖擷自IG

商品推薦