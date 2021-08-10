張少熙堅辭體育署長 將重返台師大任教

台灣代表團在東京奧運表現亮眼，體育署長張少熙先前因代表團機位風波第一時間已提出請辭，今天再度發布聲明說，將按照原先計畫，檢疫結束後離開署長職務，回台師大擔任教職。

台灣代表團日前出征東京奧運時，因選手搭經濟艙、官員搭商務艙引發爭議，張少熙第一時間提出口頭及書面辭呈，而台灣這次在東京奧運共拿下2金、4銀、6銅，締造隊史最佳成績，張少熙能否將功折罪，備受關注，行政院長蘇貞昌日前表示，會就整體情況好好檢討。

在東京奧運賽事告一段落後，張少熙8日自日本返台，今天晚間發布聲明表示，這次銜命前往東京，陪同選手完成最後一哩路，以達成奧運參賽所有工作為最重要考量，「如今工作順利結束，也繳出亮眼的成績單，本人將按照原先計畫，於檢疫結束後，離開署長職務，回到台灣師大擔任教職」。

他也期許自己，未來無論在任何崗位，都會繼續為體育發展奉獻心力。

針對外傳張少熙發動體育界人士，希望能留任體育署長，張少熙強調是不實指控，完全沒有想藉奧運成績爭功諉過，「此事關乎個人名譽，也是本人最看重之事，請給體育界終身奉獻的老兵一個最基本的尊嚴。」

張少熙表示，行政團隊形同接力賽，每一棒都很重要，他自擔任署長職務以來，已盡力朝體育改革目標前進，他認為，東京奧運的好成績只是個開端，盼望下一位接棒者能繼續努力，往前邁進，許體育一個光明燦爛的未來。

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