快訊

積極追疫苗！南韓擬派團赴美 強烈抗議莫德納延遲交貨

體育署長張少熙堅持請辭 晚間發聲明：感恩，向您道別！

張少熙堅辭體育署長 將重返台師大任教

中央社 / 台北10日電
先前東京奧運選手卻搭乘經濟艙惹議，教育部長潘文忠（左）、體育署長張少熙（右）為此鞠躬道歉。 圖／教育部提供
先前東京奧運選手卻搭乘經濟艙惹議，教育部長潘文忠（左）、體育署長張少熙（右）為此鞠躬道歉。 圖／教育部提供

台灣代表團在東京奧運表現亮眼，體育署長張少熙先前因代表團機位風波第一時間已提出請辭，今天再度發布聲明說，將按照原先計畫，檢疫結束後離開署長職務，回台師大擔任教職。

台灣代表團日前出征東京奧運時，因選手搭經濟艙、官員搭商務艙引發爭議，張少熙第一時間提出口頭及書面辭呈，而台灣這次在東京奧運共拿下2金、4銀、6銅，締造隊史最佳成績，張少熙能否將功折罪，備受關注，行政院長蘇貞昌日前表示，會就整體情況好好檢討。

在東京奧運賽事告一段落後，張少熙8日自日本返台，今天晚間發布聲明表示，這次銜命前往東京，陪同選手完成最後一哩路，以達成奧運參賽所有工作為最重要考量，「如今工作順利結束，也繳出亮眼的成績單，本人將按照原先計畫，於檢疫結束後，離開署長職務，回到台灣師大擔任教職」。

他也期許自己，未來無論在任何崗位，都會繼續為體育發展奉獻心力。

針對外傳張少熙發動體育界人士，希望能留任體育署長，張少熙強調是不實指控，完全沒有想藉奧運成績爭功諉過，「此事關乎個人名譽，也是本人最看重之事，請給體育界終身奉獻的老兵一個最基本的尊嚴。」

張少熙表示，行政團隊形同接力賽，每一棒都很重要，他自擔任署長職務以來，已盡力朝體育改革目標前進，他認為，東京奧運的好成績只是個開端，盼望下一位接棒者能繼續努力，往前邁進，許體育一個光明燦爛的未來。

東奧中華隊 2020東京奧運

延伸閱讀

堅辭體育署長 張少熙深夜五點聲明強調檢疫結束後離開

體育署長張少熙堅辭 晚間發聲明：感恩，向您道別！

東奧閉幕／體育署長張少熙返台 談請辭問題不逃避責任

跆拳戰將羅嘉翎奪牌首發文 點名感謝「經濟艙事件」中3人

相關新聞

堅辭體育署長 張少熙深夜五點聲明強調檢疫結束後離開

在今年東京奧運開幕前夕因為機位風波請辭的體育署署長張少熙，近日在完成東京奧運督軍的任務後已返台並進行隔離檢疫，他今天深夜...

李智凱搭機返台拍到這畫面 機長認證：會幸福一整年

中華代表隊在本屆東京奧運奪得2金、4銀、6銅的好成績，其中一面銀牌是由「鞍馬王子」李智凱所獲得，而他在3日搭機返回台灣，昨（9）日於臉書上PO出從飛機上拍到的照片，只見窗外出現日本的聖山「富士山」，讓李智凱開心地要和粉絲們「分享幸福」。

羽球／「麟洋配」首項正式授權 「麟洋Taiwan in悠遊卡」上市

羽球好手李洋、王齊麟在東京奧運贏得男雙金牌後，在台灣有不少人為他們設計商品，不過，均未能得到兩人正式授權。而今天兩人首個正式授權商品終於要上市了，由悠遊卡公司發行 「麟洋Taiwan in悠遊卡」預計

張少熙堅辭體育署長 將重返台師大任教

台灣代表團在東京奧運表現亮眼，體育署長張少熙先前因代表團機位風波第一時間已提出請辭，今天再度發布聲明說，將按照原先計畫，...

體育署長張少熙堅辭 晚間發聲明：感恩，向您道別！

因為奧運中華代表團出發戴資穎搭經濟艙事件，引發國人議論，讓體育署長蒙受各界指責，也於奧運前傳出提出辭呈，雖今年奧運中華隊交出2金4銀6銀亮眼成績，但張少熙仍堅辭體育署長職位，並於今晚發出聲明如下：

台灣體操奇蹟！ 看阿信教練「從國手到教練」令人敬佩的原因

本屆東京奧運中華代表團創下佳績，其中李智凱在鞍馬項目以難度6.7，拿下15.400高分奪銀，為我國進帳史上首面體操獎牌，而他也在7日時在自身臉書發文表達對教練林育信的感謝，「謝謝自始至終都沒有放棄過我，帶著我完成小時候的夢想」。對此，便有網友以2005年開始推出的《翻滾吧》系列為主軸，點出林育信教練這20年來「有多值得敬佩」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。