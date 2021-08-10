體育署長張少熙堅辭 晚間發聲明：感恩，向您道別！

因為奧運中華代表團出發戴資穎搭經濟艙事件，引發國人議論，讓體育署長蒙受各界指責，也於奧運前傳出提出辭呈，雖今年奧運中華隊交出2金4銀6銀亮眼成績，但張少熙仍堅辭體育署長職位，並於今晚發出聲明如下：

二、有關團隊出發前，發生機位安排欠妥事宜，本人已於第一時間向長官提出口頭及書面辭呈，以表達對此事的負責態度。礙於奧運開幕在即，承長官指示請辭待命，本人銜命前往東京，陪同選手完成最後一哩路，以達成奧運參賽所有工作為最重要考量。如今工作順利結束，也繳出亮眼的成績單，本人將按照原先計畫，於檢疫結束後，離開署長職務，回到臺灣師大擔任教職，在教育工作上奉獻自己微薄力量；也期許自己，未來無論在任何崗位，都會繼續為體育發展奉獻心力。

三、有關媒體人士昨日指出，本人發動體育界人士，希望可以留任署長職務一事，實為對本人的不實指控。誠如本人在返國時受訪所說，本人非常感謝所有選手、教練、體育人的支持和鼓勵，但絕無發動任何人為留任一事表達爭取，也完全沒有想藉奧運成績爭功諉過，此事關乎個人名譽，也是本人最看重之事，請給體育界終身奉獻的老兵一個最基本的尊嚴。若有確切證據，請據實提出，否則請勿再藉公眾媒體傷及他人名譽。

四、國際奧會甫通過新版奧林匹克格言：「更快、更高、更強及更團結（faster, higher, stronger, together）」，團結即是凝聚力，運動可以是營造和諧社會的公約數。行政團隊形同接力賽，每一棒都很重要，感謝總統、蘇院長及潘部長重視體育發展及支持預算倍增；也感謝歷任主委及署長奠定紮實基礎，所有同仁堅守崗位，克盡職責。

五、體育事務經緯萬端，改革非一蹴可幾，本人自擔任署長職務以來，已盡力朝體育改革目標前進。東京奧運的好成績只是個開端，盼望下一位接棒者能繼續努力，往前邁進，許體育一個光明燦爛的未來！最後，衷心感謝大家的支持與鼓勵，山水有相逢，我們後會有期！