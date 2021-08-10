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羽球／「麟洋配」首項正式授權 「麟洋Taiwan in悠遊卡」上市
羽球好手李洋、王齊麟在東京奧運贏得男雙金牌後，在台灣有不少人為他們設計商品，不過，均未能得到兩人正式授權。而今天兩人首個正式授權商品終於要上市了，由悠遊卡公司發行 「麟洋Taiwan in悠遊卡」預計於8月12日上午11時開始預售。
設計就是網路上流行當紅的羽球場鷹眼回放畫面圖，但有經過重新修改，圖案做了一些改變，經紀公司強調「支持選手」、「也要支持正港授權商品喔」。
李洋也特別表示，「我自己也期待，謝謝悠遊卡公司，謝謝大家的支持。」
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