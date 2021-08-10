快訊

疫苗將用罄仍「非莫不打」 莫德納意願登記再破400萬人

聽新聞
test
0:00 / 0:00

羽球／「麟洋配」首項正式授權 「麟洋Taiwan in悠遊卡」上市

聯合新聞網 / 綜合報導

羽球好手李洋、王齊麟在東京奧運贏得男雙金牌後，在台灣有不少人為他們設計商品，不過，均未能得到兩人正式授權。而今天兩人首個正式授權商品終於要上市了，由悠遊卡公司發行 「麟洋Taiwan in悠遊卡」預計於8月12日上午11時開始預售。

設計就是網路上流行當紅的羽球場鷹眼回放畫面圖，但有經過重新修改，圖案做了一些改變，經紀公司強調「支持選手」、「也要支持正港授權商品喔」。

李洋也特別表示，「我自己也期待，謝謝悠遊卡公司，謝謝大家的支持。」

東奧中華隊 2020東京奧運

相關新聞

李智凱搭機返台拍到這畫面 機長認證：會幸福一整年

中華代表隊在本屆東京奧運奪得2金、4銀、6銅的好成績，其中一面銀牌是由「鞍馬王子」李智凱所獲得，而他在3日搭機返回台灣，昨（9）日於臉書上PO出從飛機上拍到的照片，只見窗外出現日本的聖山「富士山」，讓李智凱開心地要和粉絲們「分享幸福」。

羽球／「麟洋配」首項正式授權 「麟洋Taiwan in悠遊卡」上市

羽球好手李洋、王齊麟在東京奧運贏得男雙金牌後，在台灣有不少人為他們設計商品，不過，均未能得到兩人正式授權。而今天兩人首個正式授權商品終於要上市了，由悠遊卡公司發行 「麟洋Taiwan in悠遊卡」預計

台灣體操奇蹟！ 看阿信教練「從國手到教練」令人敬佩的原因

本屆東京奧運中華代表團創下佳績，其中李智凱在鞍馬項目以難度6.7，拿下15.400高分奪銀，為我國進帳史上首面體操獎牌，而他也在7日時在自身臉書發文表達對教練林育信的感謝，「謝謝自始至終都沒有放棄過我，帶著我完成小時候的夢想」。對此，便有網友以2005年開始推出的《翻滾吧》系列為主軸，點出林育信教練這20年來「有多值得敬佩」。

李智凱、林昀儒東奧鍍銀摘銅 宜蘭縣府加碼發獎金

體操好手李智凱、桌球好手林昀儒在2020東京奧運大放異彩。宜蘭縣長林姿妙今天在縣務會議宣布，加碼專案核發參加東奧國手獎勵金，李智凱競技體操鞍...

高球／上頒獎台動作彆扭？ 潘政琮揭密：內褲濕啦

本屆東奧奪得台灣史上第一面高爾夫奧運獎牌的潘政琮，日前與妻子林盈君一同開直播吐露心路歷程，提到為何上頒獎台時一度遮住褲襠，略顯彆扭，原來是更衣時只換外衣，沒想到內褲也是濕的，浸濕外褲，只好用花束與空出

奧運金牌養成術系列二／退役後的場外人生 是一場殘酷考驗

近日奧運成為全台最熱話題，許多得牌選手上節目、代言邀約不斷，看似風光。但殘酷的考驗也在後頭，當奧運熱潮一退，運動員可能不再受到關注，更別說，當運動員退役後，明星光環不再，未來出路該怎麼辦？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。