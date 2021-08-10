李智凱搭機返台拍到這畫面 機長認證：會幸福一整年
中華代表隊在本屆東京奧運奪得2金、4銀、6銅的好成績，其中一面銀牌是由「鞍馬王子」李智凱所獲得，而他在3日搭機返回台灣，昨（9）日於臉書上PO出從飛機上拍到的照片，只見窗外出現日本的聖山「富士山」，讓李智凱開心地要和粉絲們「分享幸福」。
從李智凱在自己的臉書所貼出的照片看到，窗外有一處山頭，周圍被層層白雲包圍住，李智凱透露這座山就是日本富士山，他還說當下機長廣播「能在飛機上看到富士山，那一整年就會幸福滿滿，會幸福一整年唷」，讓他聽了很開心，於是拍下照片想要和網友們一起分享幸福快樂。
李智凱透露當時要拍富士山的趣事，他還搞笑地說「我絕對不會說後來想再拍的時候，富士山就跑走了，害我在飛機上追富士山」，貼文一出竟引來10萬人按讚觀看。
網友們也熱烈地留言回覆，「在飛機上追富士山也太可愛」、「真的耶！連富士山的火山口都拍到了，太幸福了」、「每次坐上日本回台灣的班機，都會尋找富士山的蹤影～發現它的那興奮感，跟看到智凱比賽時一樣，而且能帶來滿滿的幸運」、「謝謝你讓我們看到精彩的體操賽事和暖心的風景」、「謝謝智凱，銀牌加富士山是雙重的幸福」、「下次就是巴黎鐵塔啦」。
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