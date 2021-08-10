台灣體操奇蹟！ 看阿信教練「從國手到教練」令人敬佩的原因

本屆東京奧運中華代表團創下佳績，其中李智凱在鞍馬項目以難度6.7，拿下15.400高分奪銀，為我國進帳史上首面體操獎牌，而他也在7日時在自身臉書發文表達對教練林育信的感謝，「謝謝自始至終都沒有放棄過我，帶著我完成小時候的夢想」。對此，便有網友以2005年開始推出的《翻滾吧》系列影片為主軸，點出林育信教練這20年來「有多值得敬佩」。

《翻滾吧！》系列影片一共三部曲，分別在2005年推出紀錄片《翻滾吧！男孩》、2011年推出電影《翻滾吧！阿信》，以及2017年推出紀錄電影《翻滾吧！男人》，劇中的「菜市場凱」就是本屆在東奧體操鞍馬項目奪銀的李智凱，而此系列電影的導演，就是李智凱體操教練林育信的弟弟林育賢。

「這個組合可能前無古人後無來者，完全無法複製！」原PO在PTT上發文說明，有浪蕩人生的前國手哥哥（林育信）、失業在家苦無題材的導演弟弟（林育賢）、七個萌翻閃亮的小男孩。這紀錄片也讓當初的唐嘉鴻跟他的家人看了之後，慕名到宜蘭接受林育信教練的指導。他也補充，此外這次奧運進入全能決賽的兩位選手，小時候都接受林育信教練的指導，「這個奇蹟還只是第一步，接著是李智凱選擇了林育信」。

原PO也藉此分析，2005年的《翻滾吧！男孩》說的是夢想，能看到瀟灑的教練買很爛的獎品給小朋友，甚至是示範一個輕巧的180度後空翻，都能讓小朋友崇拜不已。而《翻滾吧！男人》說的是現實，把先前男孩的夢幻泡泡全都扯下，說明當時「總是得金牌的黃克強」因為體罰事件要離開林育信教練。

「這是構成今年鞍馬銀牌的第二個奇蹟」原PO表示，當時體壇教練體罰學生的風氣頻頻惹議，以現在尊重人格與人權的標準，林育信教練自己也不可能再複製一個李智凱，所以只有在那個時間點，林育信才能用他的訓練手法帶體操隊，而且沒出事，同時李智凱也在對的時間點主動去找林育信再訓練。

最後，原PO也說明「第三個奇蹟，是體協沒有輾掉林育信」，因為當時的林育信教練總是鼓勵選手「追求難度而非一味穩健」，即使高難度的動作易失敗，但他認為不練高難度就沒有競爭力。而為了這個戰略，林育信與台灣體操日籍總教練浜田貞雄，兩人請體協改變評分方式，獎勵高難度以挑選適合的選手出賽，沒想到卻頻頻遭體協以「這樣的評分方式不是現在的標準」與「我們協會的老師看不懂你們的評分標準，不會打分數」的理由拒絕。

但林育信教練並沒有就此放棄這樣的訓練目標，「人家冠軍Max難度給你跳7.0，你表演只求穩健，是要怎麼競爭？」原PO以東奧體操鞍馬項目冠軍舉例，表示能扛起體協壓力，讓選手高難度動作執行成功，這樣的教練未來還能有幾個。

「跟李智凱同年齡一樣努力有天分的選手，全台灣一定不只十個，但能讓李智凱的潛力完全發揮發光的奇蹟，真的錯過不再有。」原PO強調，以《翻滾吧！》系列看到林育信拉拔李智凱拿了這個銀牌，背後多少貴人與奇蹟，並感嘆道「除非有更多和林育信一樣壯志未酬滿懷熱情的教練投入基層；除非現在的基層教練訓練方式能讓家長放心，學生信任；除非體操協會能更信任與配合戰略規劃正確的教練；除非選手健康平安不要有意外」。

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