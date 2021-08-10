快訊

對抗Delta變種病毒 最新研究：莫德納疫苗優於輝瑞

軍閥倒戈塔利班：阿富汗北部戰線崩潰…喀布爾恐8月底淪陷？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高球／上頒獎台動作彆扭？ 潘政琮揭密：內褲濕啦

聯合新聞網 / 綜合報導
潘政琮上頒獎台時一度遮住褲襠，原來是因為內褲濕啦！ 美聯社
潘政琮上頒獎台時一度遮住褲襠，原來是因為內褲濕啦！ 美聯社

本屆東奧奪得台灣史上第一面高爾夫奧運獎牌的潘政琮，日前與妻子林盈君一同開直播吐露心路歷程，提到為何上頒獎台時一度遮住褲襠，略顯彆扭，原來是更衣時只換外衣，沒想到內褲也是濕的，浸濕外褲，只好用花束與空出來的手交替遮住下腹。

29歲的潘政琮從首輪第57名到摘銅圓夢，其實自幼家境並不優渥，母親在住家附近的高爾夫球場擔任桿弟，不過他5歲起就接觸高球，身兼教練的父親成為成就今日的重要推手，他也在Youtube發起小額捐款，希望用這筆錢可以培養下一代的高球菁英。

確定從7名頂尖高手中拿下銅牌時，被台灣團隊徐薇淩、李旻等人潑水慶祝，也因此濕了全身。 美聯社
確定從7名頂尖高手中拿下銅牌時，被台灣團隊徐薇淩、李旻等人潑水慶祝，也因此濕了全身。 美聯社

潘政琮在直播中與妻子笑談奪牌的心路歷程，提到確定從7名頂尖高手中拿下銅牌時，被台灣團隊徐薇淩、李旻等人潑水慶祝，也因此濕了全身，想說怕時間拖延太久趕緊換上外衣上台授獎，沒想到內褲也是濕的，透到外褲上讓他顯得有些措手不及，只好用手及花束遮掩下腹。

東奧中華隊 2020東京奧運

相關新聞

高球／上頒獎台動作彆扭？ 潘政琮揭密：內褲濕啦

本屆東奧奪得台灣史上第一面高爾夫奧運獎牌的潘政琮，日前與妻子林盈君一同開直播吐露心路歷程，提到為何上頒獎台時一度遮住褲襠，略顯彆扭，原來是更衣時只換外衣，沒想到內褲也是濕的，浸濕外褲，只好用花束與空出

東奧英雄會客室／楊勇緯談銀牌 歸功赴日3月

東京奧運的激情依然迴盪，在疫情衝擊下，我國好手精采演出，深深烙印在國內民眾的心裡，不論是否奪牌都是國人的英雄。今天起推出...

東奧英雄會客室／楊勇緯：感激哥哥學弟一起圓夢

第一次踏上夢想的奧運殿堂，楊勇緯如願站上頒獎台，台上忍不住摩擦獎牌的他有著滿滿的感恩，除了感謝里約奧運國手蔡明諺東奧期間...

奧運金牌養成術系列二／退役後的場外人生 是一場殘酷考驗

近日奧運成為全台最熱話題，許多得牌選手上節目、代言邀約不斷，看似風光。但殘酷的考驗也在後頭，當奧運熱潮一退，運動員可能不再受到關注，更別說，當運動員退役後，明星光環不再，未來出路該怎麼辦？

奧運金牌養成術系列一／培養一個奧運選手代價有多高？

「你看奧運了嗎？」這是近期台灣最熱門話題，台灣選手最近在東京奧運，無論是舉重、柔道或羽球等各個運動項目均勢不可擋，拿下多面獎牌，因疫情而靜悄悄的巷子，也因為奧運轉播響起了歡呼或尖叫聲，這是台灣奧運史上最好的成績。

中華隊最後一批返國 陳傑：盡了最大努力、謝謝支持

因新冠肺炎疫情延期一年的東京奧運前天晚間閉幕，中華代表團田徑隊鄭兆村、黃士峰、陳奎儒、陳傑、楊俊瀚和教練以及團本部、工作...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。