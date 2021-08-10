高球／上頒獎台動作彆扭？ 潘政琮揭密：內褲濕啦

本屆東奧奪得台灣史上第一面高爾夫奧運獎牌的潘政琮，日前與妻子林盈君一同開直播吐露心路歷程，提到為何上頒獎台時一度遮住褲襠，略顯彆扭，原來是更衣時只換外衣，沒想到內褲也是濕的，浸濕外褲，只好用花束與空出來的手交替遮住下腹。

29歲的潘政琮從首輪第57名到摘銅圓夢，其實自幼家境並不優渥，母親在住家附近的高爾夫球場擔任桿弟，不過他5歲起就接觸高球，身兼教練的父親成為成就今日的重要推手，他也在Youtube發起小額捐款，希望用這筆錢可以培養下一代的高球菁英。

確定從7名頂尖高手中拿下銅牌時，被台灣團隊徐薇淩、李旻等人潑水慶祝，也因此濕了全身。 美聯社

潘政琮在直播中與妻子笑談奪牌的心路歷程，提到確定從7名頂尖高手中拿下銅牌時，被台灣團隊徐薇淩、李旻等人潑水慶祝，也因此濕了全身，想說怕時間拖延太久趕緊換上外衣上台授獎，沒想到內褲也是濕的，透到外褲上讓他顯得有些措手不及，只好用手及花束遮掩下腹。

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