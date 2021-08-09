拋引退震撼彈…鄭兆村嘆放棄比堅持難 蘇貞昌盼繼續衝
「黃金右臂」鄭兆村東京奧運標槍資格賽止步，考慮明年亞運成績沒回升，可能就退休，他今天凌晨在臉書表示，說放棄真的比繼續堅持著還難，行政院長蘇貞昌則留言勉勵「繼續衝」。
鄭兆村2017年台北世大運在主場觀眾前驚天一擲，繳出生涯最佳91公尺36，這次出征東京奧運僅擲出71公尺20、無緣決賽，未能通過資格賽考驗，他也相當失望，賽後透露明年亞運很有可能是他生涯的最後一戰，如果成績依舊無法回升，很有可能就直接決定退休。
自8月4日比賽結束後，鄭兆村沉寂數天，今天凌晨在臉書發文，他表示，「說放棄真的比繼續堅持著還難，但這次比完賽後，就輕易的從腦袋浮現和說了出來」。
儘管拋出明年亞運後可能退役的震撼彈，不過鄭兆村強調，無論未來他是否還在競技場上奔跑著，無論有多大的逆風，他都要飛到最高、最遠。
鄭兆村凌晨在臉書發文，截至目前為止已吸引超過1.2萬人按讚，包括行政院長蘇貞昌在內，紛紛留言為鄭兆村打氣，蘇貞昌表示，「感謝您的努力，請務必繼續打拚」，並勉勵鄭兆村「繼續衝」。
2020東京奧運特別報導
▪ 直擊東京奧運 掌握中華隊最新動態
▪ 跟緊中華隊！ 必收藏東奧賽程與轉播表
▪ 男籃賽程與晉級表 美國隊力拼衛冕
▪ 棒球賽程與晉級表 地主日本全力爭金
▪ 力挺中華隊 留言抽好禮
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言