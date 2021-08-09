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拋引退震撼彈…鄭兆村嘆放棄比堅持難 蘇貞昌盼繼續衝

中央社 / 台北9日電
在東奧無緣晉級決賽，讓鄭兆村失望到考慮退休。 聯合報特派記者余承翰／東京攝影
在東奧無緣晉級決賽，讓鄭兆村失望到考慮退休。 聯合報特派記者余承翰／東京攝影

「黃金右臂」鄭兆村東京奧運標槍資格賽止步，考慮明年亞運成績沒回升，可能就退休，他今天凌晨在臉書表示，說放棄真的比繼續堅持著還難，行政院長蘇貞昌則留言勉勵「繼續衝」。

鄭兆村2017年台北世大運在主場觀眾前驚天一擲，繳出生涯最佳91公尺36，這次出征東京奧運僅擲出71公尺20、無緣決賽，未能通過資格賽考驗，他也相當失望，賽後透露明年亞運很有可能是他生涯的最後一戰，如果成績依舊無法回升，很有可能就直接決定退休。

自8月4日比賽結束後，鄭兆村沉寂數天，今天凌晨在臉書發文，他表示，「說放棄真的比繼續堅持著還難，但這次比完賽後，就輕易的從腦袋浮現和說了出來」。

儘管拋出明年亞運後可能退役的震撼彈，不過鄭兆村強調，無論未來他是否還在競技場上奔跑著，無論有多大的逆風，他都要飛到最高、最遠。

鄭兆村凌晨在臉書發文，截至目前為止已吸引超過1.2萬人按讚，包括行政院長蘇貞昌在內，紛紛留言為鄭兆村打氣，蘇貞昌表示，「感謝您的努力，請務必繼續打拚」，並勉勵鄭兆村「繼續衝」。

東奧中華隊 2020東京奧運 鄭兆村

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