快訊

阿富汗兵敗如山倒！塔利班閃電戰72小時同步攻陷5省會

打完疫苗變大食怪？醫曝5種「很少人知道卻很常見」副作用

林昀儒VS.江宏傑3:0獲勝 金牌戰對決激戰片曝光

聯合新聞網 / 綜合報導
林昀儒2019年曾對上江宏傑。圖／取自YouTube
林昀儒2019年曾對上江宏傑。圖／取自YouTube

年僅19歲的桌球選手林昀儒本次闖入東京奧運，在比賽中發揮超強實力，拿下奧運銅牌，另與中國球王樊振東、德國前球王奧恰洛夫激戰，雖然最後落敗，仍引發全台關注。他過去在2019年曾參加全運會，就以3:0的成績打敗桌球選手江宏傑

根據YouTube頻道「Vamos Sports翊起運動」的影片顯示，林昀儒在2019年時參加全運會，當時他為台北市代表隊，團體賽單打項目中對上江宏傑，最終林昀儒以3:0的成績打敗江宏傑，奪下第四點單打，不過最後台北隊仍以2:3輸給江宏傑領軍的台南隊。

江宏傑日前參與直播節目「傑木現場」，談起東奧桌球男子團體8強賽，江宏傑表示可惜，因為上次同樣輸給德國隊，因此格外想獲勝。林昀儒在桌球男子單打銅牌戰敗給德國名將奧恰洛夫（Dimitrij Ovtcharov），之後在男子團體賽單點復仇成功。

對於林昀儒的比賽表現，江宏傑表示，「他調整的速度很快，而且他才19歲，真的很不容易。」錢薇娟也說：「他可以在這麼短的時間內調整心態，是運動員很高階的心理素質，這點很值得大家關注」。

東奧中華隊 2020東京奧運 林昀儒 江宏傑 桌球

延伸閱讀

疫苗混打決策太遲...「一類兩劑早打完」 醫師批：只打到官員

日本三明治「難以言喻的美味」 新加坡記者愛上這款超商冰品

手滑幫莊智淵「宣布藝名」？小編狂發文求救 網嗨：莊爸好Q

為什麼「台灣人不愛當兵？」內行點真實現況：累的不是身體

相關新聞

林昀儒VS.江宏傑3:0獲勝 金牌戰對決激戰片曝光

年僅19歲的桌球選手林昀儒本次闖入東京奧運，在比賽中發揮超強實力，拿下奧運銅牌，另與中國球王樊振東、德國前球王奧恰洛夫激戰，雖然最後落敗，仍引發全台關注。他過去在2019年曾參加全運會，就以3:0的成績打敗桌球選手江宏傑。

拋引退震撼彈…鄭兆村嘆放棄比堅持難 蘇貞昌盼繼續衝

「黃金右臂」鄭兆村東京奧運標槍資格賽止步，考慮明年亞運成績沒回升，可能就退休，他今天凌晨在臉書表示，說放棄真的比繼續堅持...

小林同學呆萌好可愛？教授在「沉默殺手」身上發現的事

7月29日奧運桌球男子單打四強賽，台灣桌球好手林昀儒出戰世界排名第一的中國選手樊振東，這場「史詩級」的激烈對戰，讓林昀儒瞬間成為台灣家喻戶曉的名字。

躍登東奧 7國手感謝爸一路支持

東京奧運昨天閉幕，又逢父親節，台中7位奧運國手同聲感謝父親。他們都說在成長過程中，父親一路支持陪伴，甚至扮演教練角色，多...

佳績換代言 東奧國手有背後推手

中華代表團在東京奧運創下史上最佳成績，許多選手一夕間成家喻戶曉的「台灣之光」，暴紅下代言、邀約、採訪接踵而來，負責「舉重...

史上最強中華隊 6類運動首度奪牌

七月廿三日開幕的東京奧運，昨天隨著聖火熄滅正式謝幕，中華代表團締造隊史最佳的二金四銀六銅成績，達成賽前「超越上屆」目標；...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。