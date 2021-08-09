林昀儒VS.江宏傑3:0獲勝 金牌戰對決激戰片曝光

年僅19歲的桌球選手林昀儒本次闖入東京奧運，在比賽中發揮超強實力，拿下奧運銅牌，另與中國球王樊振東、德國前球王奧恰洛夫激戰，雖然最後落敗，仍引發全台關注。他過去在2019年曾參加全運會，就以3:0的成績打敗桌球選手江宏傑。

根據YouTube頻道「Vamos Sports翊起運動」的影片顯示，林昀儒在2019年時參加全運會，當時他為台北市代表隊，團體賽單打項目中對上江宏傑，最終林昀儒以3:0的成績打敗江宏傑，奪下第四點單打，不過最後台北隊仍以2:3輸給江宏傑領軍的台南隊。

江宏傑日前參與直播節目「傑木現場」，談起東奧桌球男子團體8強賽，江宏傑表示可惜，因為上次同樣輸給德國隊，因此格外想獲勝。林昀儒在桌球男子單打銅牌戰敗給德國名將奧恰洛夫（Dimitrij Ovtcharov），之後在男子團體賽單點復仇成功。

對於林昀儒的比賽表現，江宏傑表示，「他調整的速度很快，而且他才19歲，真的很不容易。」錢薇娟也說：「他可以在這麼短的時間內調整心態，是運動員很高階的心理素質，這點很值得大家關注」。

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