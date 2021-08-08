東奧雙銅空手道文姿云、拳擊黃筱雯今搭機返台

因新冠肺炎疫情延期一年的東京奧運即將在今天晚間閉幕，中華代表團的賽程已全部結束，最後成績以2金4銀6銅作收，總獎牌數12面遠超過往紀錄，締造我國奧運史最燦爛一頁。

今天拳擊及空手道代表隊選手及教練搭乘華航CI-101班機返台，下午5時20分將抵達國門，其中在空手道女子55公斤級奪下銅牌的「小清新」文姿云，以及拳擊女子51公斤級奪得銅牌的黃筱雯更是眾人目光焦點，飛機降落後滑行停靠在D5空橋，華航多名地勤人員特別高舉歡迎手牌在登機口迎接選手，沿途許多海關及檢疫人員，都為他們鼓掌加油，並歡迎他回到台灣，隨後則入境前往特製看板前接受媒體聯訪及拍照。

因應新冠肺炎疫情影響，為符合防疫規範，中華奧會與教育部體育署特別協調衛福部疾管署及桃園機場公司等各相關通關檢疫單位，執行奧運代表團歸國檢疫專案，拳擊、空手道代表團成員與一般旅客間隔下機，由專人引導通過專屬檢疫、通關作業櫃台，達到分流、禮遇、防疫的要求，代表團成員完成核酸檢測（PCR）後，坐上防疫專車前往檢疫旅館。 東京奧運即將在今天晚間閉幕，中華代表團拳擊及空手道代表隊選手及教練搭乘華航CI-101班機返台，拳擊女子51公斤級奪得銅牌的黃筱雯回到台灣。記者季相儒／攝影

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