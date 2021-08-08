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東奧代表隊載譽歸國 迎回拳擊與空手道2面銅牌

中央社 / 桃園機場8日電
奧運奪銅的黃筱雯今天返國。 中央社
奧運奪銅的黃筱雯今天返國。 中央社

參加東京奧運拳擊、空手道、高爾夫代表隊的教練及選手今天凱旋歸國，其中黃筱雯拿下女子拳擊51公斤量級銅牌，文姿云奪得空手道女子55公斤量級銅牌，為台灣再添2面獎牌。

2020東京奧運拳擊、空手道及高爾夫代表隊的教練及選手，下午搭乘長榮航空及中華航空班機由日本東京返台，體育署與中華奧會人員特別前往登機門前，手持歡迎布條迎接選手載譽歸國。華航及長榮航空地勤人員也在沿途列隊歡迎選手們。

今天共有6名教練、5名選手、1名陪練員及1名運動傷害防護員返台，除了黃筱雯、文姿云外，拳擊代表隊教練劉宗泰、柯文明，空手道代表隊教練寧玉麟、黃昊昀，選手王翌達，陪練員徐瑋駿，運動傷害防護員辜羿璇，高爾夫代表隊教練高尚宏、曾秀鳳，也搭乘同班機返台。另外高爾夫代表隊選手李旻與徐薇淩則搭乘稍早的長榮航空班機返台。

東奧中華隊 2020東京奧運

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