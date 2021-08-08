奧運奪牌獎金應加碼？ 林義傑：若選手價值觀扭曲將出走

中華代表團選手在東京奧運創下有史以來最佳成績，政府將發出約1.68億的國光獎金給28位表現優異的運動員，獎金數字也再度引發關注。近期《富比世》公布奧運獎牌獎金最豐厚的10個國家，台灣以金牌2000萬、銀牌700萬、銅牌500萬名列第二，僅次於新加坡。此外，台灣選手若在田徑、體操、游泳項目奪牌，獎金還會再加碼50％，以李智凱在鞍馬項目奪銀為例，他將獲得1050萬國光獎金。

近期因奧運奪牌熱度，部分政治人物提議應提高選手獎金，超馬好手林義傑對此有感而發，他在臉書撰文提醒：「如果，我們政策價值觀只在於不斷錦上添花，當有一天選手價值觀被扭曲時，我想可能就是選手出走時刻。」

林義傑也詳述美、澳、英、日、韓等國，和中國及台灣體育環境的異同。他表示，美、澳、英、日、韓的職業運動產業十分興盛，因此政府提供的資源反而較企業投入得少；而中國則是將「為國家榮耀贏得金牌」設為運動員的唯一目標。

至於台灣，雖然羨慕歐美日等國的體育政策，但現行制度中如提高獎金、針對奪金希望選手進行個人化訓練等制度其實仍和中國類似。林義傑強調，教練和選手們要的不是金銀財寶，他們要的是保障制度，是完善的契約化。

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