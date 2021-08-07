6日中華隊總結／徐薇淩並列15封關 台灣2金4銀6銅坐收

台灣旅美高球好手徐薇淩今天在東京奧運女子高爾夫最終輪，以並列15名封關，台灣選手所有賽事也告一段落，今年奧運總計拿下2金、4銀、6銅，寫下隊史之最。

東京奧運今天台灣只剩女子高爾夫仍有球員出賽，台灣女將徐薇淩繳出4回合單日最佳的66桿，4回合累計以低於標準9桿的275桿，並列15名，而另一名台灣女將李旻則以低於標準2桿的282桿，並列34名完賽。

東京奧運明天仍有部分賽事進行獎牌戰，不過台灣選手賽程已全部結束，本屆東奧累計共得2金、4銀、6銅，也成功超越2004雅典奧運所締造的2金、2銀、1銅隊史最佳成績。

截至截稿之前台灣代表團在本屆奧運獎牌榜排名30，仍有機會改寫雅典奧運排名31的歷屆之最。

除此之外，本屆東京奧運台灣共一口氣摘下12面獎牌，也比隊史最佳紀錄的5面獎牌成長超過2倍以上，目前在總獎牌數排名第21名。

今年東京奧運台灣健兒締造了許多隊史的第1次，如羽球男雙「麟洋配」王齊麟與李洋，替台灣在奧運羽球項目合力摘下首金，是台灣在奧運參賽史上，除跆拳道與舉重外，第3個奪金的運動項目。

而體操的「鞍馬王子」李智凱、柔道「男神」楊勇緯、男子高爾夫的潘政琮、拳擊女將黃筱雯與空手道「小清新」文姿云等人，都是在該項運動奧運奪牌的台灣第1人。

至於今年東京奧運桌球首次舉辦的混合雙打，台灣一姐鄭怡靜與一哥林昀儒也成功添得銅牌，是繼2000年雪梨奧運中國歸化名將陳靜之後，21年來台灣在奧運桌球所拿下的首面獎牌，更是奧運奪牌的首對本土組合。

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