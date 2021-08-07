手滑幫莊智淵「宣布藝名」？小編狂發文求救 網嗨：莊爸好Q

「桌球教父」莊智淵征戰東京奧運表現亮眼，令球迷為之喝采，但今（7）日莊智淵卻意外被改名為「莊筑羽」，原因曝光後讓球迷們哭笑不得。

莊智淵雖未奪下獎牌，但場場精彩表現及與「小林同學」林昀儒在男子團體戰中互動感動許多人。如今回國正在隔離的莊智淵，今下午莊智淵的官方IG小編竟不慎把他的名字誤更改為「莊筑羽」，且由於向IG系統申請修正改名需30天，因此莊智淵無奈被迫要當30天的「莊筑羽」了。

小編頻頻在IG上發文求救，並貼出莊智淵穿拳擊手套「搥」小編的逗趣照片，直呼「小編又失誤啦！快被這拳ㄇㄠ下去，有人知道怎麼立即改回名字嗎？上面顯示要等30天（已先向IG回報問題，可以幫我一起tag嗎？）」。

一場烏龍逗笑不少球迷，大家紛紛留言「這是藝名嗎？」、「乾脆生個女兒就叫筑羽吧～」、「小編你要失業了哈哈哈哈」、「莊爸要當30天的筑羽了，好萌啊」、「只好去戶政事務所改名比較快」、「小編太常失誤，但我覺得有夠可愛」。 莊智淵官方IG小編誤將名字改為「莊筑羽」，連續發文向網友們求救。圖／擷取自莊智淵IG 莊智淵官方IG小編誤將名字改為「莊筑羽」，連續發文向網友們求救。圖／擷取自莊智淵IG 莊智淵官方IG小編誤將名字改為「莊筑羽」，連續發文向網友們求救。圖／擷取自莊智淵IG

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