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高球／最後2洞不硬拚搶前8 徐薇淩做最正確選擇

中央社 / 東京7日電
徐薇淩設定要拚進東京奧運前8名的目標，可惜她在最後收尾的2洞，兩度開球都進沙坑，最後她選擇不強攻，保守打完比賽，「我做出最正確的選擇。」 路透社
徐薇淩設定要拚進東京奧運前8名的目標，可惜她在最後收尾的2洞，兩度開球都進沙坑，最後她選擇不強攻，保守打完比賽，「我做出最正確的選擇。」 路透社

最後一天開打前，徐薇淩設定要拚進東京奧運前8名的目標，可惜她在最後收尾的2洞，兩度開球都進沙坑，最後她選擇不強攻，保守打完比賽，「我做出最正確的選擇。」

2020東京奧運女子高爾夫今天進行最後一輪賽事，徐薇淩今天抓下5鳥、以無柏忌的完美表現，單回合繳出66桿，累計以低於標準9桿的275桿，並列15作收。

最後一輪開打前，徐薇淩盼能打進前8，若有機會則會全力搶牌，而她在第15洞抓鳥後，與第8名只差2桿，只要她在最後3洞再捕2鳥，就有機會達成設定的目標。

徐薇淩承認，最後2洞她開球就進沙坑，兩次都不好處理，她也想過，打進前8才有國光獎章，若沒打進其實排第幾都一樣。

「最後我做出高爾夫球選手應該做的決定，就是做出最正確的選擇。」徐薇淩沒有選擇硬拚，而是按照正常的策略進攻，她也說：「這個選擇，至少可以讓自己睡個好覺，我做到該做的，而且盡力去做。」

事實上，今天讓徐薇淩最扼腕的不是最後2洞，而是她成功抓鳥的第14洞，因為那一洞她錯過了一記9呎鷹推，最後只抓下小鳥，不過她仍鼓勵自己，「前3天我打得太鑽牛角尖，今天我希望可以開心打完。」

第1次參加奧運，徐薇淩賽後也感性地表示，這兩週的時間讓她很難忘，說著說著也哽咽起來，她表示自己花了5年的時間才走到這裡，她也盼望能把經驗留到下屆。

至於同場出賽的李旻，今天則繳出高於標準1桿的72桿，4回合累計以低於標準2桿的282桿，排名並列34。

東奧中華隊 2020東京奧運

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