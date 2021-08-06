6日中華隊總結／空手道型無緣晉級 維持2金4銀6銅

東京奧運台灣好手王翌達今天在空手道「型」拿出最拿手的2套拳沒獲青睞、分組循環賽止步；女子高爾夫第3輪賽事打完徐薇淩、李旻名次下滑。今天台灣沒有獎牌進帳，維持2金4銀6銅。

東京奧運結束倒數3天，今天台灣選手在空手道「型」、高爾夫項目有出賽，空手道此次首度在奧運舞台亮相，下屆巴黎奧運確定沒有，會不會再有機會重返仍是未知數。

台灣好手王翌達曾拿下2018年印尼雅加達亞運空手道「型」銀牌，此次抱持信心挑戰奧運舞台，今天分組循環賽拿出2套最有自信的「型」（Kata），分別是「敖漢大」（Ohan Dai）和「安南大」（Anan Dai），2套型平均分數24.97分，分組排名第5、無緣晉級。

王翌達和總教練寧玉麟都對今天的表現很滿意，但也都提到空手道「型」是很主觀的項目，寧玉麟表示，跟王翌達同組的選手透過轉播很清楚的看見他有晃動，這對型來說，扣分會扣很重，王翌達沒有失誤，但有失誤的選手分數卻更高，「但這就是奧運」。

寧玉麟也提到，王翌達今天2套型的演示，比在世界區資格賽時還要好，選手已經使盡全力拚晉級，結果是這樣只能接受。

對於下一步怎麼走，王翌達心疼老婆一個人從香港嫁到台灣，孩子去年12月底出生，老婆一個人在高雄顧小孩，王翌達為了準備此次奧運，幾乎從母親節過後就長時間離家，因為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，為了避免不必要的接觸，也許久沒有抱到小孩，接下來先回家陪老婆、抱小孩，一起討論下一步怎麼走。

寧玉麟對王翌達很有信心，也提到如果王翌達願意挑戰明年亞運，讓他沉澱休息後，會針對此次出賽選手影片再次檢視，針對每個動作重新堆疊，「希望他好好再為自己拚一場」。

高爾夫場上台灣女將徐薇淩、李旻昨天第2輪賽事打完，同樣以低於標準桿4桿、138桿並列11名，徐薇淩今天打下4鳥、吞下4柏忌，以平標準桿71桿作收，3輪打完以低於標準桿4桿的209桿、並列20名。

李旻今天則是打下1鳥、2柏忌，以高於標準桿1桿、72桿作收，前3輪打完以低於標準桿3桿、210桿成績，並列25名。

台灣選手今天沒有獎牌進帳、維持12面獎牌，明天女子高爾夫為台灣選手此屆奧運最後一天賽程，因為颱風逼近，高球第4回合提前至台灣時間早上5時30分開球，這也是台灣此屆奧運最後添牌機會。

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